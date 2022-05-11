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經濟
2022年5月11日星期三
技術取勝
投資策略
比特幣曾穿3萬美元 穩定幣不穩定 分析料加息令資金流出 四成散戶或損手
薩爾瓦多1.2億掃幣 總統稱「撈底」
中證監開腔撐市 港股跌幅減半
美再列11中概股入臨時除牌名單
瑞幸咖啡否認來港上市
摩通稱息差未夠闊 料港明年才「加P」
4月內地車銷售挫三成 同期最大跌幅 傳供應鏈受阻 Tesla產量再大降
理想汽車：冀次季交付量按年增逾19.5%
疫情退 HKTVmall 4月GMV按月跌
首不派末期息 雅居樂全年息削逾半
紅杉資本沽瑞聲旗下光學公司股權
美加息後 科技股3日蒸發萬億美元 昨早段短暫反彈 通脹經濟放緩續困擾大市
戲院股AMC首季銷售反彈4倍
美收緊監管 大行縮SPAC業務
張兆聰：比亞迪停工影響微 小注博反彈
蔡明都：加密貨幣宜投資還是投機？
技術取勝：萬洲料5元有承接
恒生聯乘「試當真」 中銀搵TVB藝員 港銀爭推優惠 力谷年輕客開戶
蟲草大王入主易還財務 進軍財仔網購
劉思明：超賣定回調反彈要分清
周顯：不能蝕的綠債
湯文亮：置業者的「快測」
盧楚仁：人民幣貶值壓力有增無減
瀚名周六賣60伙一房 瓏碧今開價 利奧坊‧壹隅累沽66伙 周六新推28伙搶攻
會德豐最快下月推KOKO HILLS第3A期
原佳兆業持有 貝沙灣洋房標售 市值最高2.8億 5年跌逾兩成
大興3房「移民盤」特色戶730萬沽 創屋苑新高
市建局西區桂香街項目收34意向書
永倫申強拍灣仔金鐘大廈 估值逾8.4億
Prince Central享港鐵三線優勢
前身文麗苑 5年前完成補地價
區內多名校 料吸引家長客
押注公用能源股 迎抗滯脹 施羅德看好ESG環保概念 薦高息股增防守
技術取勝：萬洲料5元有承接
【明報專訊】華電國際上望2.85元（圖）
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