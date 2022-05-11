紅杉資本沽瑞聲旗下光學公司股權

【明報專訊】內地私募基金紅杉資本繼早前大手減持美團（3690）後，再度出售投資項目。瑞聲科技（2018）公布，集團旗下從事光學產品及光學解決方案的子公司瑞誠光學股權出現變動，紅杉昨日收市後將所持瑞誠約1.54%股權，出售予兩家具國企背景的投資機構及一名內地投資者等，惟未有披露交易作價。
售手上逾半股權 未披露作價
根據公告，紅杉分別向常州新北、常州常高新、南寧廣投出售約0.5488%、0.1098%、0.1646%瑞誠股權，其中常州新北及常州常高新屬常州市新北區政府旗下，南寧廣投則由內地投資者伍朝陽出任合伙人。另紅杉向瑞聲科技出售瑞誠約0.7133%股權。所有交易均未見披露具體作價。
前年斥3.8億人民幣認購
瑞聲又表示，持有瑞誠約1.3061%股權的共青城建翼投資合伙企業，已完成撤銷註冊程序，手上股份直接分派予兩名合伙人郭文及陳濤，兩人分別在瑞誠持有1.2183%及0.0878%權益。
紅杉資本是於2020年10月份，聯同17名投資者共出資16.58億元（人民幣，下同），認購瑞誠光學6.16億股股權，18個投資者合共在瑞誠佔股9.2845%股權，當中以紅杉認購金額最大，涉資約3.8億元。後來瑞聲在同年12月起，部署將瑞誠到內地A股市場上市，但是到去年10月因應要符合內地上市要求而取消與原有戰略投資者的協議，改訂立補充協議，在出現瑞誠未能在3年內完成上市甚至違反增資協議之下，瑞聲便要以最高代價18.27億元人民幣回購瑞誠9.0987%股權。