疫情退 HKTVmall 4月GMV按月跌

港科探索股價昨日跌近7.5%。據集團公布營運數據，平台上月平均每日GMV錄2290萬元，同樣按月微跌1.3%；按年升40.5%。

訂單方面，月內每日平均訂單數量錄4.83萬張，與3月份持平；按年則增加30.3%。另平均訂單價值按月微跌至474元，而比去年同期上漲7.2%。

集團稱，儘管4月份疫情持續放緩，加上各項社交距離措施逐步放寬， 但平台於上月業務表現仍維持穩定，反映線下至線上消費轉換持續發生，相信有利平台保持作為香港電商龍頭的地位。

首4月GMV達全年目標35%

根據港科探索此前披露，集團今年GMV目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。

受惠今年首兩個月、第五波疫情帶動當月GMV急增，集團今年首4個月累計GMV約為29.58億元，相當於已完成全年目標的35%至37%。