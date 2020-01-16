疫情退 HKTVmall 4月GMV按月跌

【明報專訊】本地電商龍頭HKTVmall母企香港科技探索（1137）早前「事先張揚」，預計3月份訂單總商品交易額（GMV）將創歷史新高，結果卻事與願違；隨着疫情消退，上月GMV再按月下滑。集團昨日收市後公布，上月錄得約6.87億元GMV，較3月份微跌4.3%，按年計算則仍升逾四成。
港科探索股價昨日跌近7.5%。據集團公布營運數據，平台上月平均每日GMV錄2290萬元，同樣按月微跌1.3%；按年升40.5%。
訂單方面，月內每日平均訂單數量錄4.83萬張，與3月份持平；按年則增加30.3%。另平均訂單價值按月微跌至474元，而比去年同期上漲7.2%。
集團稱，儘管4月份疫情持續放緩，加上各項社交距離措施逐步放寬， 但平台於上月業務表現仍維持穩定，反映線下至線上消費轉換持續發生，相信有利平台保持作為香港電商龍頭的地位。
首4月GMV達全年目標35%
根據港科探索此前披露，集團今年GMV目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。
受惠今年首兩個月、第五波疫情帶動當月GMV急增，集團今年首4個月累計GMV約為29.58億元，相當於已完成全年目標的35%至37%。
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