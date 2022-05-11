經濟

4月內地車銷售挫三成 同期最大跌幅 傳供應鏈受阻 Tesla產量再大降

【明報專訊】內地封鎖政策持續影響車企的產銷。乘聯會公布4月車市報告，乘用車銷量按年跌35.5%至104.2萬輛，按月跌34%；首4個月銷量跌11.9%至595.7萬輛，4月銷售按年與按月增速均處於當月歷史最低值。乘聯會預計，5月車企銷售仍受疫情防控措施影響，市場壓力還是很大，料今月銷量仍錄得「較大的負增長」。

明報記者 陳麗歡

昨日車股全線向下，比亞迪（1211）跌5.9%，長城汽車（2333）跌5.4%，吉利（0175）跌3.8%， 廣汽（2238）及東風汽車（0489）均跌逾2%。三大電動車股急挫，蔚來（9866）跌10.2%，小鵬汽車（9868）受取消「免費充電」權益影響，跌一成。

早前部分在上海的車廠以閉環的方式復工，以免對經濟造成過大的損害，但據路透社引述Tesla（美：TSLA）內部文件報道，Tesla受供應問題影響，周一已停止其在上海工廠的大部分生產。消息人士透露，是次屬Tesla在當地局部復工三周後，再次停產，暫時未知供應問題何時解決，亦未知何時復產。

乘聯會料本月銷量持續下跌

報道指，Tesla上海廠昨日只能生產不足200輛車，而該廠房在復工後本來可日產1200輛，原本還預計下周回復至2600輛的日產量，但目前面臨很大的不確定性。

乘聯會表示，目前國內疫情高峰已過，上海部分企業4月中下旬開始的復工復產逐漸推進，5月供給面臨逐步改善的狀態。至於銷量方面，3至4月的延遲消費需求應該有一定的釋放，有利5月的零售逐步恢復，但北京、鄭州等地疫情加劇，現在嚴格的防疫政策，5月按年比較估計還會有較大跌幅。

高油價或刺激新能源車5月銷量

新能源車方面，月內銷量按年升78.4%至28.2萬輛，按月跌36.5%。乘聯會表示，新能源車按月跌幅異常，顯示同樣受到當前疫情波及和衝擊。首4個月新能源車銷量升1.3倍至135.2萬輛。

乘聯會表示，目前環境下自主駕車出行成為首選，受高油價影響，更多人將選擇購買新能源車，5月的新能源車供給按月會大幅改善，預計該月新能源車零售按月將是高增長。

相關字詞﹕汽車股 內地車市 小鵬汽車 乘聯會

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