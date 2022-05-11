經濟

美再列11中概股入臨時除牌名單

【明報專訊】美國證交會（SEC）持續對中概股施壓，昨日再依據《外國公司問責法》（HFCAA），將滴滴出行（美：DIDI）、陸金所（美：LU）、金山雲（美：KC）等11隻中概股納入有退市風險的臨時名單，是次名單全數公司均沒有在香港上市。今年3月以來，已有累計7批共139家在美國上市的公司被列入名單，佔全美約300隻中概股的接近一半。

滴滴陸金所金山雲等 均無港上市

除了上述提及的公司，遭列入預定除牌名單的還有蘇揚國際（美：SY）、羚羊企業（美：AEHL）、愛點擊（美：ICLK）、庫客音樂（美：KUKE）、蘭亭集勢（美：LITB）、叮咚買菜（美：DDL）、趣頭條（美：QTT）和中國在線教育集團（美：COE）。SEC表示，被列入臨時名單的公司將有15個工作天與當局聯繫，截至提交反對證據限期為5月31日。

累積139公司 佔美中概股近半

截至目前為止，已有139家在美上市公司被列入該名單之中。當中百濟神州（6160）、微博（9898）、百度（9888）、愛奇藝（美：IQ）、富途（美：FUTU）等23家公司，從預定除牌名單進入「確定除牌名單（conclusive list）」。本月以來，SEC已先後發出兩批名單，涉及99隻中概股，規模顯著擴大。

預摘牌名單公司數目增加，主要與近期上市公司披露業績時間點較為集中有關。據報道，在雙方監管部門就中美審計監管合作達成協議之前，大部分中概股公司都會進入該名單；而進入確定名單也並不意味着公司必然退市，中概股公司是否退市要看雙方審計監管合作的進展和結果。

相關字詞﹕陸金所 滴滴 中概股 外國公司問責法 證交會

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