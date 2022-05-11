經濟

中證監開腔撐市 港股跌幅減半

【明報專訊】外圍美股及內地A股市場受壓，連帶港股亦持續偏軟。不過，中國證監會副主席王建軍派定心丸，表示從歷史經驗看，外資有進有出是正常現象，近期外資流動和交易情况並沒有發生根本變化，又指目前市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集體贖回。中證監開腔撐市後，A股收市倒升1%，港股跌幅亦減半。恒指早段跌幅曾逾800點，收市跌368點。科指曾跌近7%，收市跌3.2%。北水淨買入逾60億元，是近兩個月最多。

北水淨買入 近兩月最多

昨早上證綜指再跌穿3000點，一度低見2964點。但央視其後播出王建軍的訪問，指A股市場估值總體低於境外市場，滬深300的股息率達2.8厘，與10年期國債收益率相當，市場短期波動不會改變內地資本市場長期向好的大趨勢；又表示要發揮市場內在穩定機製作用，中證監會聯同國資委、全國工商聯等部門，鼓勵上市公司回購、大股東增持，加大分紅力度，支持上市公司復工復產；同時亦會推動交易所債券市場支持企業合理融資需求，鼓勵公募基金、證券公司以自有資金認購旗下的資管產品。此外，還要積極引入中長期資金。

A股收市倒升1％

A股收市倒升，上證綜指收報3035點，升1%；深成指及滬深300指數亦升逾1%。

港股已連續4日下跌，昨全日收報19,633點，主板成交額增至1436.8億元。北水淨買入64.29億元，為兩個月來最多。當中騰訊（0700）及美團（3690）最受北水追捧，分別獲淨買入16億及14.99億元。不過，內房股及物管股則受壓，當中碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別跌8.4%及10.5%。至於內地傳媒報道，因為長沙廠房部分生產線需要接受檢查而受壓的比亞迪（1211），股價一度急跌逾10%，收市跌幅收窄至5.9%。

分析料不會如上次急速反彈

第一上海首席策略師葉尚志指出，今次港股為3月中之後第二次探底，正因為投資者早有預期，因此就算市盈率跌至10倍以下，也不會如首次探底般急速快上大反彈，需時消化，較考驗投資者耐性，因此不應貿然透過孖展入市，而是要做好資產配置，應對風險。

相關字詞﹕北水 葉尚志 第一上海 比亞迪 美團 騰訊 中國證監會 王建軍

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