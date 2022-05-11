薩爾瓦多1.2億掃幣 總統稱「撈底」

累計比特幣儲備價值5.6億

布克爾在社交平台Twitter上表示，他是在周一（9日）以每枚約30,744美元的平均價增購500枚比特幣，相當於總代價約1550萬美元，並形容是次再度入市是「撈底（bought the dip）」。他對上一次大規模入手為今年1月，以約1500萬美元（約1.17億港元）的價格購入410枚比特幣，平均價約36,585港元。薩爾瓦多目前比特幣儲備估計約2301枚，按目前價格計總值7170萬美元（約5.6億港元）。

不過，薩爾瓦多此舉惹來國際貨幣基金組織（IMF）關注，呼籲該國取消比特幣的法定貨幣地位，但布克爾非但未有接納，更積極推廣當地比特幣交易，包括推出虛擬錢包提供免費交易，且允許快速跨境支付。美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）4月曾發表報告指，當地只有約兩成用戶在用完政府發放的獎金後，仍然繼續使用虛擬錢包。