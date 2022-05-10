經濟
龍彩霞 退休綢繆

財富管理

退休收入策略應具3項條件

【明報專訊】剛過去的周日是母親節，適逢放寬社交距離措施，一家人可以出外慶祝，而大家有沒有想過母親節最好的禮物是讓媽媽享受無憂的退休生活？富達認為一項可靠的退休收入策略應具備3項條件，第一是能夠估算退休後的可預計收入，其次是足以應付退休後的基本生活開支，第三是提供足夠及靈活的現金流，最終甚至能為退休資產增值。富達指出，假設由25歲起，每年儲蓄年收入的20%，在65歲時應擁有12倍退休前年薪的儲蓄，以應付退休生活所需。

明報記者 龍彩霞

富達《2022年全球女性投資理財調查》發現，近五成的香港女性（46%）表示沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活，比例高於男性（43%）。 近一半的香港女性退休後或面臨資金不足的問題，這或與她們對財政規劃信心不足有關。香港女性普遍預期在63歲退休，較男性早兩年，並預期需要平均每月22,000元來維持21年的退休生活；男性則預期需要平均每月23,000元維持20年的退休生活。調查發現，只有32%的香港女性對現時的財政狀況感樂觀，相較男性的37%為低。另外，33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，比例亦相較男性的40%為低。

可預計收入應付生活開支 尋求資產增值

同時，女性在規劃退休儲蓄方面較被動，不足三成（27%）女性有定期為退休作額外儲蓄，不足四成（37%）女性表示有主動善用退休積蓄作投資，她們認為原因是：扣除日常開支後沒有足夠資金（37%）、不知如何為退休儲蓄作最佳的部署（31%），及有其他的儲蓄需要（20%），如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲蓄。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，調查指出不少女性認為積蓄不足以維持21年的退休生活，為確保擁有穩健的財政，她們應及早計劃和定下更實際的目標。此外，她指維持良好的儲蓄和消費習慣，適時尋求專業的財務意見，善用現時辛苦所賺取的工作收入作適當投資，爭取更高回報，為實現理想的退休生活邁進一步。

65歲應擁12倍退休前年薪儲蓄

個人所需的生活開支也有不同，利用入息替代率（income replacement ratio），即基本生活開支佔退休前收入的百分比，可幫助估算基本退休生活開支。「富達退休儲蓄法則」建議，如家庭入息介乎2.5萬至15萬元，入息替代率應介乎48%至59%。例如一個月收入3萬元的家庭，入息替代率為59%，每月便需要17,700元維持退休後的基本生活；而一個月收入6萬元的家庭，入息替代率則為48%，退休後每月便需要28,800用作基本生活開支。「富達退休儲蓄法則」亦建議進度指標，在30歲時應擁有年收入兩倍儲蓄，40歲時應為5倍、50歲時8倍、60歲時11倍。

本港最新的男女平均預期壽命分別達83歲及88歲，假設在65歲退休，港人平均退休生涯約20年，故現金儲備實在重要。除了計算退休儲備能否支持基本生活開支外，提取儲備的方式也會影響退休大計，若每月提取金額過多，退休儲蓄便有機會很快耗盡。富達建議本港退休人士在首年提取不多於儲蓄的4.1%，及後每年根據通脹調整提取金額。假設一名65歲的退休人士，退休時有400萬元的退休儲備，他應每年提取4%，即16萬元以應付日常開支，及後每年按通脹調升提取的金額，如退休後第二年的通脹率為2%，他便應提取16.32萬元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 退休綢繆]

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