錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍

明報記者 陳寶恩

攝影 黃志東

柏瓏I位於元朗錦田錦河路29號，毗鄰港鐵錦上路站，提供715伙，由第2、3、5、6座合共4幢大廈組成，其中2、3座及5、6座是相連大廈，每座樓高16層。經過兩輪銷售後，至截稿時，柏瓏I全部715伙已接近沽清。

樓花期約兩年半

項目涵蓋1至3房，其中1房戶實用339至386方呎，共214伙，佔單位總數約30%；2房戶實用455至557方呎，共389伙，佔約54%；3房戶有112伙，實用727至769方呎，佔約16%。柏瓏I預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約2年半。

示範單位以3座8樓A5室為藍本，屬實用474方呎2房連裝修經改動示範單位，設計以淡雅香檳色調為主。入門即見客飯廳，呈長形開則，長約6.6米，闊約2.4米。甫入大門右側便是開放式廚房，設有曲尺形工作枱面；廚櫃面板選用米白色調，附有雪櫃、煮食爐、微波爐等家電配套。

廳區連開放式廚房面積約170方呎。飯廳放置一張4人餐枱，客廳就放置一張雙人灰色梳化。另客廳附設近年流行「三合一」露台，即是將22方呎露台、16方呎工作平台及冷氣機平台合併，令露台更實用。

園林遊樂空間逾26萬呎

最特別之處是，設計師將其中一間睡房與客廳之間的牆身拆去，改用玻璃分隔，配搭層架放置飾物，可增添廳區空間感。房間放置一張單人牀及一個小型衣櫃。主人房則約95方呎，開則方正，設計師在靠窗一邊放置雙人牀，另一邊牆身凹位設置衣櫃，並採用茶色玻璃飾面，增加通透感。單位浴室設有浴缸，但不設通風窗。

柏瓏I住客會所及園林以湖畔式度假生活為設計意念，花園園林及遊樂空間總面積逾26萬方呎。屋苑的雙會所命名為LAKE MAYFAIR，面積逾3.7萬方呎，規模之大是港鐵沿線屋苑少見。

宴會屋落地玻璃引景入室

會所分為四大主題區，包括湖畔園林、主會所、健體會所、湖畔宴會屋，當中主會所外立面採金黃色設計，提供閱讀室、音樂室等娛樂設施。湖畔宴會屋面積逾3000方呎，以落地玻璃將湖庭景色引入室內，並分為室內外餐區、燒烤、平台花園、湖畔雅座等區域。另可留意是，項目提供189個住客車位，基座則連接公共運輸交匯處，設有604個車站停車位。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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