經濟
睇樓速遞

香港地產

錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍

【明報專訊】作為今年焦點鐵路沿線大型新盤，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作發展的元朗錦田柏瓏I，屬港鐵錦上路站住宅發展的頭炮。今次率先登場的一期共提供715伙，逾五成單位屬2房間隔，料受換樓客及投資者歡迎。柏瓏I更設有逾26萬方呎花園園林、逾3.7萬方呎雙會所，務求令住戶享受湖畔式度假生活。

明報記者 陳寶恩

攝影 黃志東

柏瓏I位於元朗錦田錦河路29號，毗鄰港鐵錦上路站，提供715伙，由第2、3、5、6座合共4幢大廈組成，其中2、3座及5、6座是相連大廈，每座樓高16層。經過兩輪銷售後，至截稿時，柏瓏I全部715伙已接近沽清。

樓花期約兩年半

項目涵蓋1至3房，其中1房戶實用339至386方呎，共214伙，佔單位總數約30%；2房戶實用455至557方呎，共389伙，佔約54%；3房戶有112伙，實用727至769方呎，佔約16%。柏瓏I預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約2年半。

示範單位以3座8樓A5室為藍本，屬實用474方呎2房連裝修經改動示範單位，設計以淡雅香檳色調為主。入門即見客飯廳，呈長形開則，長約6.6米，闊約2.4米。甫入大門右側便是開放式廚房，設有曲尺形工作枱面；廚櫃面板選用米白色調，附有雪櫃、煮食爐、微波爐等家電配套。

廳區連開放式廚房面積約170方呎。飯廳放置一張4人餐枱，客廳就放置一張雙人灰色梳化。另客廳附設近年流行「三合一」露台，即是將22方呎露台、16方呎工作平台及冷氣機平台合併，令露台更實用。

園林遊樂空間逾26萬呎

最特別之處是，設計師將其中一間睡房與客廳之間的牆身拆去，改用玻璃分隔，配搭層架放置飾物，可增添廳區空間感。房間放置一張單人牀及一個小型衣櫃。主人房則約95方呎，開則方正，設計師在靠窗一邊放置雙人牀，另一邊牆身凹位設置衣櫃，並採用茶色玻璃飾面，增加通透感。單位浴室設有浴缸，但不設通風窗。

柏瓏I住客會所及園林以湖畔式度假生活為設計意念，花園園林及遊樂空間總面積逾26萬方呎。屋苑的雙會所命名為LAKE MAYFAIR，面積逾3.7萬方呎，規模之大是港鐵沿線屋苑少見。

宴會屋落地玻璃引景入室

會所分為四大主題區，包括湖畔園林、主會所、健體會所、湖畔宴會屋，當中主會所外立面採金黃色設計，提供閱讀室、音樂室等娛樂設施。湖畔宴會屋面積逾3000方呎，以落地玻璃將湖庭景色引入室內，並分為室內外餐區、燒烤、平台花園、湖畔雅座等區域。另可留意是，項目提供189個住客車位，基座則連接公共運輸交匯處，設有604個車站停車位。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫
港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫
來得快去得快 NFT日均銷量較高峰瀉九成
來得快去得快 NFT日均銷量較高峰瀉九成
羅兵咸註冊NFT商標：屬新業務非為集資
羅兵咸註冊NFT商標：屬新業務非為集資
上月內地出口增幅急放緩 近兩年低
上月內地出口增幅急放緩 近兩年低
人民幣見19個月低 ING：未言見底
人民幣見19個月低 ING：未言見底
58%在華美企削收入預測 較前月增
58%在華美企削收入預測 較前月增
築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房
築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房
富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退
富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退
美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸
美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸
瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠
瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠
瑞信委任劉志安出任亞洲CEO
瑞信委任劉志安出任亞洲CEO
核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一
核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一
匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半
匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半
保泰顏耀輝：增長仍未見頂
保泰顏耀輝：增長仍未見頂
睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資
睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資
資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點
資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點
比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值
比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值
優步稱市場劇變 目標保現金流
優步稱市場劇變 目標保現金流
禁售期滿沽壓大 Rivian股價破底
禁售期滿沽壓大 Rivian股價破底
張兆聰：美股似重演兩年前跌市
張兆聰：美股似重演兩年前跌市
陳智鑾：加息周期買樓是否好時機？
陳智鑾：加息周期買樓是否好時機？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：防守力同業最強 中移購21631
金子：防守力同業最強 中移購21631
張兆聰：中美脫鈎加速 吼內地半導體
張兆聰：中美脫鈎加速 吼內地半導體
伍禮賢：中鐵建受國策支持可追落後
伍禮賢：中鐵建受國策支持可追落後
潘啓才：匯控分拆有得諗 去蕪存菁大翻身
潘啓才：匯控分拆有得諗 去蕪存菁大翻身
陳大為：加息有排未完 仍有錢炒上
陳大為：加息有排未完 仍有錢炒上
《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品
《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品
沈永年：橫琴澳門一體 帶旺珠海樓市
沈永年：橫琴澳門一體 帶旺珠海樓市
陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活
陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活
區偉志：數字人民幣領先全球
區偉志：數字人民幣領先全球
劉思明：市場動盪 做好準備應對亂世
劉思明：市場動盪 做好準備應對亂世
林少陽：通脹短暫是個笑話
林少陽：通脹短暫是個笑話
梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552
梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552
技術取勝：電能現升軌破頂
技術取勝：電能現升軌破頂
謝偉銓：「白居二」或會助長炒風 擴大名額須審慎
謝偉銓：「白居二」或會助長炒風 擴大名額須審慎
李聲揚：避險情緒高漲 多是見底信號
李聲揚：避險情緒高漲 多是見底信號
蔡金強：東南亞電商新時代
蔡金強：東南亞電商新時代
徐家健：假如香港被逐出SWIFT……
徐家健：假如香港被逐出SWIFT……
艾雲豪：私募回報的數據陷阱
艾雲豪：私募回報的數據陷阱
李順威：加息有助高息債表現
李順威：加息有助高息債表現
劉思明：港股難估底 宜待回穩信號
劉思明：港股難估底 宜待回穩信號
何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691
何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917
摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307
摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307
周顯：澳博母企澳娛 實力深不見底
周顯：澳博母企澳娛 實力深不見底
王弼：加息期累積價值型科技股
王弼：加息期累積價值型科技股
曾淵滄：盤點跌市「強勢股」
曾淵滄：盤點跌市「強勢股」
湯文亮：俄羅斯歐洲乃天作之合
湯文亮：俄羅斯歐洲乃天作之合
陳永傑：香港繼續樓穩股弱
陳永傑：香港繼續樓穩股弱
廖偉強：細單位有一定市場
廖偉強：細單位有一定市場
布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠
布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠
馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心
馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心
Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客
Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客
美加息後3天假 十大屋苑僅13成交
美加息後3天假 十大屋苑僅13成交
華懋大廈推共享工作間 呎租見300元
華懋大廈推共享工作間 呎租見300元
周末3天長假 新地商場生意升六成
周末3天長假 新地商場生意升六成
天晉成交呎價企穩1.9萬
天晉成交呎價企穩1.9萬
退休收入策略應具3項條件
退休收入策略應具3項條件