布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠

料提振沙田大圍屋苑表現

此外，近期另一值得注意的重點，首推港鐵東鐵線過海段將提前於本月中正式通車，縮短交通時間，絕對有利東鐵沿線屋苑，連帶屯馬線屋苑均受惠。回顧一下在屯馬線啟用後，沿線地區樓市及樓價看俏，相信今次將同樣提振沿線屋苑表現，尤其是沙田大圍一帶，有助刺激區內住屋、租務以至投資需求。

至於近年作為供應發展重鎮的啟德區，由於啟德區社區配套逐步落成，商場及商廈將竣工，加上位處市區，新盤銷情向來理想，在東鐵線過海段開通後交通更方便，料亦是東鐵線過海段最受惠區域之一。

回說樓市近况。隨着本港疫情緩和及社交距離放寬，近期整體住宅交投已呈現「價量齊升」。一手方面，市場統計6日內速沽710伙，接近搶清，吸金逾66億元，可見強勁的購買力。二手方面，綜合美聯分行資料，35個屋苑於4月25日至5月1日的一周合共錄84宗成交，若以過去6周計，平均每周成交量更高達120宗，高於年內首12周平均每周僅56宗，大幅高出逾114%。

整體而言，相信第2季一手成交量有望升至4500宗；同期二手將達1.5萬宗。樓價方面，估計第二季樓價有機會反彈約5%，收復首季失地。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]