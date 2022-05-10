經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：香港繼續樓穩股弱

【明報專訊】新冠疫情打擊世界經濟兩年多，加上加息、通脹及俄烏衝突，本港投資市場繼續樓穩股弱，令投資者要達到保本增值非常傷神，要花許多心思也未必得到理想投資成果。

本港股市這些年來表現疲弱，走勢似乎回升乏力。在今年3月份曾經出現兩日連續下挫過千點之外，縱使有反彈亦無甚力度。4月22日聯邦儲備局主席鮑威爾擺出鷹派姿態暗示連月會加息0.5厘，美股道指亦因此大跌近千點。去到25日港股交易時段恒指愈跌愈多，收市報跌770點或約3.7%，20000點又再度失守。暫時港股弱勢難改。

各種負面因素除了打擊港股之外，亦會威脅到樓市，但因疫情有所好轉，樓市維持過去兩年多的穩定，雖然未至於像美國、英國、澳洲及加拿大等外國樓市有強勁升勢，亦算表現穩定，升跌不大，但亦較港股為佳。

港樓市固守陣地 未見太大跌幅

疫情改善，發展商積極推出多個大型新盤發售之外，立即吸引大量買家入票認購。二手樓業主的減價幅度亦告稍稍收窄，二手樓買家亦願意追價入市，令代表二手樓的中原城市領先指數呈現反彈現象。這兩年多，本港樓市走勢穩定，無疑沒有美國等外國樓市在疫市中勁升場面，亦能夠固守陣地，未見太大跌幅。

聯儲局最近「鷹」姿煥發，部分成員表明要大幅加息壓低高企的通脹，令美國股市亦呈現沽壓，更間接影響港股，導致恒指走勢疲弱。

美國加息態度鮮明，暫對美國樓市未見太大衝擊，而與樓市同是實物的黃金價格亦在每盎司約1900美元爭持，反映實物得到市場支持，波幅小於股市。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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