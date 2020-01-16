何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691

港交所（0388）上周五失守330元，收市保持約4%的跌幅。中概股加快回流的憧憬持續，短線觀望能否支持港交所重拾升勢，並以重上20天線約336.6元為目標。港交所捱沽，面值較低的500兌1港交所牛證，亦吸引資金小注分段吸納，同時免除引伸變動的影響。看好或可考慮港交所牛證68691，收回價311.88元，行使價309.88元，槓桿比率約16.8倍。相反看淡或可留意港交所熊證51512，收回價358元，行使價360元，槓桿比率約10.2倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]