徐家健：假如香港被逐出SWIFT……

金管局總裁余偉文最近出席立法會,簡報工作重點。余總表示,地緣政治變化複雜難料,當局因此對不同情境都與銀行界一起做了預案,包括資產凍結或被逐出SWIFT。3年多前,我在友報發表了〈假如中國被金融制裁〉一文,提出假如中國被逐出SWIFT,區塊鏈技術可能是一條出路。Ripple利用區塊鏈技術發展出來的xCurrent,是個挑戰SWIFT霸權的好例子。

區塊鏈技術或是出路

然而,Ripple始終是美國公司,但其實俄羅斯早在2014年已在面臨美國金融制裁的壓力下,推出一套叫SPFS的新機制取代SWIFT。隨着區塊鏈技術日趨成熟,俄羅斯近年已考慮把以太幣引入SPFS機制。中國亦在2015年成立自家的銀行結算系統CIPS(China International Payments System),而近年中國數碼貨幣的發展,我們都有目共睹。

香港做了預案,因為一個國際金融中心被逐出SWIFT的代價太高了。一篇學術研究文章〈The cost of a SWIFT kick: estimating the cost of financial sanctions on Iran〉估計:

“The cost of full implementation of sanctions (2012–15) to Iranian GDP was, on average, approximately $60.4 billion per year, or about 16.2 percent of what GDP actually was during that time and 13.9 percent of what it would have been if the sanctions had not been imposed.”

換句話說,一個產油國家被逐出SWIFT,已導致超過一成的GDP被蒸發。一個外向型經濟被逐出SWIFT,國際金融中心地位蕩然無存,被蒸發的GDP又何止一成多?

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]