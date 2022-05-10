Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年5月10日星期二
環球經濟數據
港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫
來得快去得快 NFT日均銷量較高峰瀉九成
羅兵咸註冊NFT商標：屬新業務非為集資
上月內地出口增幅急放緩 近兩年低
人民幣見19個月低 ING：未言見底
58%在華美企削收入預測 較前月增
築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房
富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退
美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸
瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠
瑞信委任劉志安出任亞洲CEO
核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一
匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半
保泰顏耀輝：增長仍未見頂
睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資
資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點
比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值
優步稱市場劇變 目標保現金流
禁售期滿沽壓大 Rivian股價破底
張兆聰：美股似重演兩年前跌市
陳智鑾：加息周期買樓是否好時機？
環球經濟數據
金子：防守力同業最強 中移購21631
張兆聰：中美脫鈎加速 吼內地半導體
伍禮賢：中鐵建受國策支持可追落後
潘啓才：匯控分拆有得諗 去蕪存菁大翻身
陳大為：加息有排未完 仍有錢炒上
《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品
沈永年：橫琴澳門一體 帶旺珠海樓市
陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活
區偉志：數字人民幣領先全球
劉思明：市場動盪 做好準備應對亂世
林少陽：通脹短暫是個笑話
梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552
技術取勝：電能現升軌破頂
謝偉銓：「白居二」或會助長炒風 擴大名額須審慎
李聲揚：避險情緒高漲 多是見底信號
蔡金強：東南亞電商新時代
徐家健：假如香港被逐出SWIFT……
艾雲豪：私募回報的數據陷阱
李順威：加息有助高息債表現
劉思明：港股難估底 宜待回穩信號
何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917
摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307
周顯：澳博母企澳娛 實力深不見底
王弼：加息期累積價值型科技股
曾淵滄：盤點跌市「強勢股」
湯文亮：俄羅斯歐洲乃天作之合
陳永傑：香港繼續樓穩股弱
廖偉強：細單位有一定市場
布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠
馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心
Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客
美加息後3天假 十大屋苑僅13成交
華懋大廈推共享工作間 呎租見300元
周末3天長假 新地商場生意升六成
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
天晉成交呎價企穩1.9萬
退休收入策略應具3項條件
環球經濟數據
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
上 / 下一篇新聞
港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫
來得快去得快 NFT日均銷量較高峰瀉九成
羅兵咸註冊NFT商標：屬新業務非為集資
上月內地出口增幅急放緩 近兩年低
人民幣見19個月低 ING：未言見底
58%在華美企削收入預測 較前月增
築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房
富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退
美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸
瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠
瑞信委任劉志安出任亞洲CEO
核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一
匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半
保泰顏耀輝：增長仍未見頂
睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資
資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點
比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值
優步稱市場劇變 目標保現金流
禁售期滿沽壓大 Rivian股價破底
張兆聰：美股似重演兩年前跌市
陳智鑾：加息周期買樓是否好時機？
環球經濟數據
金子：防守力同業最強 中移購21631
張兆聰：中美脫鈎加速 吼內地半導體
伍禮賢：中鐵建受國策支持可追落後
潘啓才：匯控分拆有得諗 去蕪存菁大翻身
陳大為：加息有排未完 仍有錢炒上
《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品
沈永年：橫琴澳門一體 帶旺珠海樓市
陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活
區偉志：數字人民幣領先全球
劉思明：市場動盪 做好準備應對亂世
林少陽：通脹短暫是個笑話
梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552
技術取勝：電能現升軌破頂
謝偉銓：「白居二」或會助長炒風 擴大名額須審慎
李聲揚：避險情緒高漲 多是見底信號
蔡金強：東南亞電商新時代
徐家健：假如香港被逐出SWIFT……
艾雲豪：私募回報的數據陷阱
李順威：加息有助高息債表現
劉思明：港股難估底 宜待回穩信號
何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917
摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307
周顯：澳博母企澳娛 實力深不見底
王弼：加息期累積價值型科技股
曾淵滄：盤點跌市「強勢股」
湯文亮：俄羅斯歐洲乃天作之合
陳永傑：香港繼續樓穩股弱
廖偉強：細單位有一定市場
布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠
馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心
Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客
美加息後3天假 十大屋苑僅13成交
華懋大廈推共享工作間 呎租見300元
周末3天長假 新地商場生意升六成
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
天晉成交呎價企穩1.9萬
退休收入策略應具3項條件
港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫
來得快去得快 NFT日均銷量較高峰瀉九成
羅兵咸註冊NFT商標：屬新業務非為集資
上月內地出口增幅急放緩 近兩年低
人民幣見19個月低 ING：未言見底
58%在華美企削收入預測 較前月增
築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房
富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退
美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸
瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠
瑞信委任劉志安出任亞洲CEO
核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一
匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半
保泰顏耀輝：增長仍未見頂
睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資
資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點
比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值
優步稱市場劇變 目標保現金流
禁售期滿沽壓大 Rivian股價破底
張兆聰：美股似重演兩年前跌市
陳智鑾：加息周期買樓是否好時機？
金子：防守力同業最強 中移購21631
張兆聰：中美脫鈎加速 吼內地半導體
伍禮賢：中鐵建受國策支持可追落後
潘啓才：匯控分拆有得諗 去蕪存菁大翻身
陳大為：加息有排未完 仍有錢炒上
《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品
沈永年：橫琴澳門一體 帶旺珠海樓市
陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活
區偉志：數字人民幣領先全球
劉思明：市場動盪 做好準備應對亂世
林少陽：通脹短暫是個笑話
梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552
技術取勝：電能現升軌破頂
謝偉銓：「白居二」或會助長炒風 擴大名額須審慎
李聲揚：避險情緒高漲 多是見底信號
蔡金強：東南亞電商新時代
徐家健：假如香港被逐出SWIFT……
艾雲豪：私募回報的數據陷阱
李順威：加息有助高息債表現
劉思明：港股難估底 宜待回穩信號
何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917
摩根大通亞洲：連續兩周淨流入 吼中移牛53307
周顯：澳博母企澳娛 實力深不見底
王弼：加息期累積價值型科技股
曾淵滄：盤點跌市「強勢股」
湯文亮：俄羅斯歐洲乃天作之合
陳永傑：香港繼續樓穩股弱
廖偉強：細單位有一定市場
布少明：港鐵新過海線通車 沿線屋苑受惠
馬泰陽：息魔來臨 無阻買家入市信心
Prince Central瓏碧加入九龍新盤戰 東鐵過海段通車前 紛推盤搶客
美加息後3天假 十大屋苑僅13成交
華懋大廈推共享工作間 呎租見300元
周末3天長假 新地商場生意升六成
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
天晉成交呎價企穩1.9萬
退休收入策略應具3項條件
prev
next