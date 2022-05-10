優步稱市場劇變 目標保現金流

簡業務削開支 視招聘為「特權」

此前，facebook母企Meta（美：FB）的內部備忘表示，為應對一些經營挑戰，將放慢招聘。散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）（美：HOOD）上月底也宣布裁員9%。霍斯勞沙希表示，上周三公布業績後，花了幾天時間在紐約及波士頓與投資者會面。他認為優步需回應市場的巨變，將撤回效率低的營銷及獎勵支出，並對增聘人手持審慎態度，以加強成本控制。他表示，優步的盈利能力取得重大進展，此前將2024年調整後的EBITDA目標設定為50億美元，但目標已經改變，新目標瞄準自由現金流，相信優步能迅速實現新目標。優步股價早段跌4%。

優步上季收入按年增長逾1倍至69億美元，不過因股權投資失利，首季虧損達59億美元。

（綜合報道）

[國際金融]