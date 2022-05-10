比特幣失守3.3萬美元 半年蒸發五成市值

以太幣跌穿2400美元

為壓抑通脹，美國聯儲局等主要央行收緊貨幣政策，令市場流動性減少，促使投資者遠離風險資產。虛幣下跌之際，連帶與美元1：1掛鈎的TerraUSD（UST）穩定幣也跌穿1美元。新加坡虛幣交易所Vauld行政總裁Darshan Bathija表示，鑑於對通脹上升的擔憂，多數投資者傾向避險，沽出股票及虛幣。基於算法的虛幣投資平台Mudrex行政總裁Edul Patel表示，利率上升令散戶及機構投資者停下來思考虛幣市場的前景，未來幾天跌勢仍可能持續，比特幣有可能測試3萬美元水平。

避險情緒漲 幣價股市同步

根據彭博匯編數據顯示，比特幣與標普500指數40天關連達破紀錄0.82，若投資者對大市情緒繼續受挫，可能拖累比特幣繼續下跌。當關連達到1，意味兩種資產的走勢完全同步；負1意味它們的走勢呈相反方向。

（綜合報道）

[國際金融]