經濟

睿視創投推「早期加速器計劃」 助港初創融資

【明報專訊】近年香港創業風氣盛行，一班「獨角獸」前員工自立門戶，於去年底成立睿視創投。創始管理合伙人蘇健德透露，基金正跟部分大型創業培育機構合作，推行「早期加速器計劃」，希望助港初創銜接早期融資，詳情會適時公布。

睿視創投對每間初創起始投資10萬美元（約78萬港元），主要投資種子輪、天使輪的項目。作為本地物流初創GOGOX的前員工，蘇健德認為自己及團體的經驗，能夠了解及體會到初創所需，從而提供合適的前期支援，加快公司發展速度。現時為止，睿視創投的資金以百萬美元計，主要來自香港的家族基金。蘇健德直言金額未足夠，未來將資金規模以倍數加大，以幫助更多初創。

基金首期目標為投資約10間種子或早期的初創企業，最新在第五波疫情下，成功投資第三個項目「Krunch」。

指初創界缺人才 倡中學起培育

蘇健德坦言，香港初創界欠缺人才，近兩至三年人才流失愈見明顯，希望透過遙距及彈性工作，能短暫解決人才問題。從中長線而言，蘇健德建議由教育出發，從中學生起開展創業實踐。

蘇健德指出，針對初創團隊規模有限的問題，睿視創投母企Inspect Element向初創提供「最小可行性團隊」的支援服務，希望以最低人力成本進行一個試驗項目，從而測試市場反應，減少失利的損傷。

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