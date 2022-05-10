核酸檢測需求增 雲康集團扭虧 盈收受制疫情 列「不利影響」之一

撰文：旻晞

雲康集團將於本周三（11日）中午截止認購，是次共發售1.38億股，當中18%為現有股東達安國際集團出售的股份，新股佔82%。總集資額10.9億元。聯席保薦人為招銀國際及浦銀國際。另外，近期新股市場較少見的基石投資者再現，分別為Harvest基金及科創板上市公司亞輝龍 （滬：688575），兩者分別認購2984萬股及796萬股發售股份，佔是次發售股份的27.35%（假設超額配售權未獲行使）。

雲康集團主要於旗下6個獨立臨牀實驗室及醫療機構內的現場診斷中心為醫療機構提供該等診斷檢測服務，並根據所進行檢測的類型及數量向其收取診斷服務費。提供的檢測服務包括病理、感染病診斷（包括新冠核酸檢測）、遺傳病診斷、常規診斷等。按服務對象組合作不同劃分，分別為診斷外包服務、「醫聯體」（由醫院、社區衛生診所及其他醫療機構組成的區域組織）診斷檢測服務，及非醫療機構提供的診斷檢測服務。當中仍以診斷外包服務為主要收入來源，佔集團去年收入六成。

診斷外包服務為主 佔去年收入六成

集團去年已有逾2000項檢測項目及已進行逾5000萬次診斷檢測，根據弗若斯特沙利文，按收益計佔2020年中國診斷外包服務市場3.7%的市場份額。報告估計中國診斷外包服務市場計將由2020年的28億元（人民幣，下同）增長至2025年的42億元，複合年增長率為8.1%。主要受人口老化、醫療保險覆蓋範圍擴大及醫療改革等因素推動需求。

市場前景穩定，但從行業結構看，雲康集團目前市佔率3.7%排行第五，但規模與龍頭企業相差甚遠。如按2020年收益計，排名首三位同業市佔率分別達25.6%、16.6%及8.2%。雲康目前主要覆蓋範圍仍較局限於廣東省，去年集團有81%收入來自廣東。

去年81%收入來自廣東

另外是收入模式的局限，儘管國內未有直接監管檢測機構的收費水平，但由於醫療機構向個人患者的收費有上限價格，從中抽取收入分成的檢測服務（一般介乎5%至40%之間）亦間接等同有「價格上限」。

更重要的是新冠疫情對雲康未來盈收有舉足輕重影響。雲康於2018及2019年由於銷售、行政開支高企，包括IT開發、市場推廣等工作，令集團持續虧損。但至2020年內地新冠疫情爆發，較高毛利率（2020/2021毛利率分別達63.6%及56.8%）的核酸檢測服務為集團帶來一片「新天地」，收入因而急增同時，亦因集團大幅削減行政銷售開支，從而扭虧為盈。以2020及2021年為例，雲康來自新冠檢測的收益，分別佔集團同期的45.6%及58.1%，毛利亦分別佔以53%及62%。

同業康聖環球上市至今累跌78%

但值得留意是，由於政府定價協議設定的COVID-19檢測價格，已因成為常規檢測而降低，拖累雲康去年毛利率顯著下降，亦可以預期未來COVID-19檢測價格水平下跌機會較大；再加上內地新冠疫情放緩，對核酸檢測服務的需求見放緩亦為預料之內，故雲康於招股書亦表明COVID-19疫情日後會進一步緩解，因COVID-19檢測產生的收益可能會大幅減少，集團財務狀况及經營業績可能會遭受重大不利影響。按雲康定價，歷史市盈率約為10倍，目前在港同業如康聖環球（9960）仍未錄得盈利；至於與A股同業市盈率約20，但A股同業估值一向較港股為高。再者，參考康聖上市以來股價一直「下潛」，至今累積跌幅78%，雲康上市後股價要爭取好表現，確實有難度。

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