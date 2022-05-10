瑞信伍澤恩：中國大型刺激政策 未來幾周或出籠

內地長者接種率低 抗疫存變數

伍澤恩上周五發表最新報告分析，中國目前仍然採取封城等抗疫策略，而政府亦維持今年GDP按年增長5.5%左右的目標（編按：中共中央政治局上月29日召開會議分析研究當前經濟工作，強調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」），料會藉增加基建投資、支持地產市場及放寬對新經濟公司監管及其他措施來實現經濟增長目標。

即使上述消息曾支持中國股市出現短暫升勢，但現已打回原形，伍澤恩分析，原因是市場對中國政府如何實現上述政策目標存疑，尤其是疫情及封城所帶來的不明朗因素尚未消退。

伍澤恩解釋，由於Omicron新冠病毒變種傳染力強，對老年人尤其有威脅，而在中國80歲以上人口中仍有近半尚未接種疫苗，故即使近日上海新增確診回落，惟北京新增確診人數卻在上升，內地其他城市亦有一些個案，事情如何發展、全國疫情會否受控，將會是未來幾個星期的焦點。

料內地推大型基建 涉新舊經濟

中共第二十次全國代表大會（二十大）料於10月或11月舉行，屆時中央領導人換屆，伍澤恩認為內地經濟表現會備受關注，而瑞信估計未來4至6個星期十分關鍵，要留意相關政府部門如何因應上月29日政治局會議的要求，推出大型刺激經濟政策，當中，有分析指會投資逾15萬億元人民幣（約2.3萬億美元）於傳統基建（包括公路、鐵路及廠房等）、科技孵化及產業園區，而他估計，傳統基建投資由地方政府負責執行，中央政府於2020年宣布推出大規模數碼基建投資後，今年可能還會繼續牽頭加碼投資新經濟基建。

在《Money Monday》第341期（今年3月28日出版）封面故事，引述瑞信全球股票研究主管Andrew Garthwaite出席「瑞信亞洲投資論壇」時表示，美國勞工市場嚴重供不應求，反映經濟明顯過熱，預測聯儲局將大幅加息壓抑通脹，聯邦基金利率可能將會調高至2.5厘，令經濟增長回落至合理水平，在此過程中，股票涉及的風險溢價（Risk Premium）將上升，壓抑股市表現，故該行予全球股市「中性」評級；不過，在全球股市中，該行比較看好中國股市，3月剛把評級由「與大市同步」上調至「超配」，原因是中國政府暫不需要跟隨美國收緊貨幣政策，反而正在以寬鬆貨幣政策刺激經濟增長。

上述分析見報初期，恒指及滬深300指數曾出現升勢，惟隨着4月初上海新冠疫情爆發並有擴散至內地其他城市的迹象，該兩大指數至今均轉跌，分別下跌6.55%及6.37%，而相對於美股標指及MSCI全球指數期內分別下跌9.24%及9.41%，則仍屬稍勝一籌（見圖）。

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[封面故事]