富達普徠仕：美國經濟明年料仍未衰退

明報記者 葉創成

西澤投資管理主席兼首席投資官劉央在兩星期前（第345期、4月25日出版）的封面故事分析，隨着中美角力不斷升級，而俄烏衝突如何發展有待觀察，目前中美經濟均不明朗，股市行情反覆震盪，須提防美股今年會像2008年般大跌，而隨之而來的往往是當地經濟衰退。過去兩星期美股三大指數均悉數下跌，聯儲局上周不單宣布加息半厘壓抑通脹，並且預告未來幾次會議均將討論加息半厘，加上同時宣布縮表、每月減少買債，觸發市場對美國經濟出現衰退或滯脹疑慮，美國財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾上周亦開控回應能否實現軟着陸（見另稿）。今期封面故事由富達國際及普徠仕兩家美國大型資產管理公司要員就當地經濟前景及貨幣政策作分析。

目前經濟狀况比18/19年複雜

富達國際Salman Ahmed指出，即使美國聯儲局在2018年至2019年曾經實現經濟軟着陸，但目前情况明顯更複雜，原因是通脹比當時高很多，背景是白宮採取積極財政政策刺激經濟增加需求，而且亦有供應鏈被擾亂的問題，加上聯儲局亦出現政策失誤：「我覺得聯儲局去年錯判通脹屬過渡性（transitory），沒有及時收緊銀根，的確是犯了錯誤。」

Ahmed分析，由於目前美國勞工市場強勁，失業率低，因此聯儲局加息壓抑通脹，暫時不會為經濟帶來重大問題。但Ahmed指出，假如美國失業率升越4%門檻，當地經濟增長應該也會放緩，引致薪金增長減慢，而由於薪金是通脹重要組成部分，通脹理論上也會因此回落，而令他擔心的是，假如通脹屆時仍然高企不下，聯儲局便要未來1年再大幅加息2厘或以上以壓抑通脹，這樣的話，美國經濟在明年陷入衰退的機會便頗大。

富達Salman Ahmed：

若失業率越4% 衰退風險增

事實上，目前市場對美國就業數據十分敏感，美國勞工部上周四宣布，4月最後一周的首次申領失業救濟人數為20萬（見圖1），增加19,000，並高於市場預期的18.2萬，顯示當地勞工市場有轉弱迹象，當日美股三大指數均大跌。

不過，美國勞工部上周五公布的就業數據卻頗理想，上月失業率維持在3.6%，接近2020年2月美國新冠疫情大流行前的最低水平（見圖2）。當日亦公布非農職位在4月增長42.8萬個，與3月修訂後數據相同（見圖3），亦高於分析師預期的40萬個，可見當地就業市場4月維持暢旺，結果美股三大指數當日急跌後喘定，即使全日仍錄得跌幅，惟已在相對高位收市。

聯儲局維持鷹派

資產配置宜審慎

不過，Ahmed亦強調，美國經濟明年衰退，並非富達國際現時的基準預測（base case），尤其是聯儲局主席鮑威爾在上周議息會議已排除6月加息0.75厘的可能性，令市場不需要擔心當局不斷加快加息（編按：3月加息0.25厘，5月加息0.5厘、6月加息0.75厘，即不單每次議息會議均加息，而且加息幅度亦較上一次高），可見該全球最大央行也擔心金融情况過度收緊。他表示，該行估計美國經濟明年最可能出現類似滯脹的情况，即GDP增長按年放緩，而通脹仍維持在相對較高水平。

普徠仕Blerina Uruci：未來每次均可加息半厘

至於美國聯儲局進一步收緊貨幣政策對金融市場的影響，Ahmed分析，由於當局仍然維持鷹派的立場，因此該行在資產配置上仍繼續會採取審慎的態度。

普徠仕Blerina Uruci的觀點亦與Ahmed接近，指聯儲局主席鮑威爾表明未來幾次議息會議均將討論加息0.5厘後，要把每次加息0.5厘降至0.25厘的門檻相當高，除非當局看到通脹放緩趨勢在未來1至2個月或更長時間持續，相信物價已轉趨穩定。

Uruci指出，雖然受市場熟知的利淡因素影響——財政及貨幣措施收緊、大宗商品價格衝擊為可支配收入帶來影響，美國經濟增長趨勢正在放緩，但她認為，美國消費者資產負債表維持穩健、就業維持强勁帶動整體收入增加，以及2008年金融危機後的去槓桿舉措，將減少利淡因素帶來的影響，故她相信，在美國當前經濟環境下，聯儲局的「中性利率」（即利率政策不限制或促進增長）仍將維持在較高水平：「即使今年美國經濟增長和就業市場動力將放緩，但仍不會低於潛力水平，這為聯儲局進一步加息提供更多空間。」

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[封面故事]