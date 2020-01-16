ST. GEORGE'S MANSIONS四房戶 1.05億元售

創今年九龍分層成交價新高 實呎49065元

上述單位為ST. GEORGE'S MANSIONS 1座10樓A單位，實用2140方呎，屬標準四房雙套間隔，成交價1.05億元，實呎49,065元，項目累售15伙，當中5伙為特色戶，總套現逾21億元。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，則以8316.4萬元售出5座15、16樓B室複式戶，單位實用2466方呎，連362方呎平台及969方呎天台，實呎33,724元。

另一方面，多個九龍盤亦部署登場，嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名，上周四公布首張30伙價單後，過去兩日共收約240票，超額認購約7倍。

嘉里瀚名兩日收約240票 超額約7倍

而去年曾公布50伙價單、折實平均實呎29,688元的新地（0016）太子道西Prince Central，將於今日首度開放現樓單位予傳媒參觀，料短期內與瀚名正面交峰。