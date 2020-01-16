半新盤連錄額印鬆綁成交 MONTARA兩房3年賺163萬 泓碧獲利逾一成

明報記者 林尚民

中原地產分行經理黃仕斌指，MONTARA 2B座低層D室，實用483方呎，兩房開放式廚房間隔，望內園景，原叫價920萬元，最新減價至850萬元售出，實呎17,598元。原業主於2019年5月以687.2萬元購入，剛過額印期，現帳面獲利162.8萬元，賺幅約23%。

逸樺園1500萬易手 19年升值約3倍

另美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山泓碧5座中層E室，實用309方呎，1房間隔，原叫價690萬元，一對父母為女兒物色心儀單位、買樓保值，終以669萬元入市，實呎21,650元。李天傑稱，客人原睇中另一放盤，惟業主決定封盤，故轉至上址睇樓，有見單位裝修「企理」，而且價錢相宜，考慮後決定承接。原業主2019年3月以約588萬元購得，持貨僅3年多，現轉手帳面獲利約81萬元，升值約13.8%。

此外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，逸樺園2座低層B室，實用752方呎，採三房套間隔，外望會所池景，原叫價1,750萬元，原業主急售單位，雖人不在港，但已預備授權書給在港親人代簽，最終減至1,500萬元易手，實呎19,947元。原業主在2003年10月以約378.4萬元買入上述單位，持貨至今約19年，現轉手帳面獲利約1,121.6萬元，物業升值約3倍。

觀月•樺峯3房2.9萬租出 實呎34元

租務方面，香港置業市務經理（銷售）袁世昌稱，觀塘觀月•樺峯高層C室，實用843方呎，屬3房間隔，業主以約3.4萬元放租約1個月後，減價5,000元，以2.9萬元租出，實呎租金約34.4元。業主於2014年9月以約1,378.9萬元購入上述單位，回報約2.5厘。

利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣明翹匯1A座低層G室一房戶，實用299方呎，以1.25萬元租出，實呎租約42元。業主於2019年底以約479.8萬元購入，現租金回報約3.1厘。