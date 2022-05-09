薛偉傑：智能手機商魅族 遭吉利「收編」無路可揀？

吉利計劃收購魅族一事，最早是在4個月前傳出。當時，內地媒體《財經》記者指從知情人士處獲悉，吉利的關連公司湖北星紀時代科技有限公司正與魅族接觸，洽談收購事宜，而且已經進入了盡職審查階段。當時吉利方面表示「不予置評」，魅族則回覆「多謝關心」，基本上似已默認。

吉利轉型緩慢 需補齊軟件短板

根據「天眼查」資料，星紀時代科技成立於2021年9月，經營範圍包括移動終端設備製造、衛星移動通訊終端製造、5G通訊技術服務等。而吉利汽車創辦人李書福的直接和間接持股比例為57.85%，主要透過個人持有。

雖然表面上，這似乎是李書福透過私人公司收購魅族，但由於李書福本身就是吉利創辦人兼董事長，難免令人感覺這宗收購和吉利無關。

事實上，早在1997年就成立吉利，算得上是內地老牌知名車企，但在轉型發展新能源汽車方面卻顯得失色，近年甚至因此而出現盈利倒退。

當吉利在2015宣布全面進軍新能源汽車時，李書福原來的計劃，是到2020年實現新能源車銷量佔總體銷量的90%以上。但據內地媒體報道，吉利汽車現時的新能源汽車銷量佔總體銷量還不到5%，遠遠低於李書福當年的預期，甚至還不到內地汽車生產商的平均值12%的一半。

單計造車技術來說，吉利未必不及那些專攻新能源汽車的內地「造車新勢力」。但除了定位最低端的「國民電動車」之外，新能源汽車基本上也就是智能汽車，在手機和汽車軟件協同方面，吉利顯得有些不足，所以才需要透過收購魅族來彌補。

魅族曾是「粉絲經濟」鼻祖

至於魅族也曾經有過一段高光時刻，但近幾年已淪為小眾品牌。魅族由黃章創辦，在2003年成立於珠海，初期主要研發優質的MP4產品。當時黃章已經擅於運用互聯網來「圈粉」。2007年，魅族轉向研發智能手機，是國內最老牌的智能手機生產商之一。

2009年，魅族推出國內第一款觸屏智能手機M8，在短短5個月就創造出5億元人民幣的銷售額。對於當時仍然是山寨機林立的內地手機市場來說，這有如平地一聲雷。也因此，魅族一度被冠以「國產iPhone」的綽號。

而且，在內地智能手機行業發展初期，魅族自行開發界面FlymeOS、頻密更新、飢餓營銷和粉絲經濟等等手段，也確實領先內地的同行。筆者認為，說小米（1810）成立初期的營銷手段曾經向魅族「參考」，也絕不為過。

事實上，不少內地媒體均曾指出，小米創辦人雷軍其實也曾經是魅族的粉絲。話說在2009年時，雷軍當時也曾對M8讚不絕口，經常在聚餐場合掏出M8向別人講解。那時雷軍剛從金山CEO的位置上退下來，因為套現了大筆資金，正在尋找下一個創業機會。

當年雷軍和黃章是十分投契，兩人還在黃章的辦公室討論過不少有關手機的事情。期間還傳出雷軍有意入股魅族，以及黃章曾考慮邀請雷軍擔任CEO等消息。但由於魅族一直是黃章的個人企業關係，對於外界投資，他的戒心很大。當黃章仍然猶疑不決的時候，雷軍已經決定自行成立小米。隨着小米研發出MIUI系統，兩人也迅即反目成仇。

之後，小米的飢餓營銷和粉絲經濟手段，也青出於藍勝於藍，魅族和小米也就此消彼長。

由於產品戰略錯誤、資本和產量偏小、與高通交惡，黃章本人又數度引退和復出等一系列問題，魅族錯過了智能手機市場的黃金時期，反而步向衰落。

2015年2月，魅族獲阿里投資5.9億美元，以及海通開元基金投資6000萬美元，一共獲得6.5億美元的投資。這也是魅族首次引入戰略投資，一度帶來希望。

市佔率只剩0.1% 急需輸血續命

但魅族之後可能受阿里影響，一改作風，打出「機海戰術」，雖然2015年至2017年間每年的智能手機銷量達到2000萬部上下，但卻是靠十餘款手機催谷出來，實際上虧蝕是有增無減。據內媒報道，到2021年1月底，魅族在內地的市佔率已下跌至0.1%。對於魅族來說，在奄奄一息、急需輸血續命之際被吉利收購，已可說是最好的歸宿，實際上可能也沒有其他選擇。

不過，魅族始終擁有一定的高端手機基因和軟件開發能力。2020年底，魅族發表了智能家居品牌Lipro，並在2021年更新了它的Flyme OS系統，可以用語音助手Aicy來控制智能家居。

對於實現車機協同、萬物互聯等目標，魅族仍然可以協助吉利節省一些時間。但在自動駕駛技術方面，估計魅族未曾涉足，相信吉利仍需要借助百度等。

明報記者 薛偉傑

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