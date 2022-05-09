芝加哥商品交易所擬推以現金結算鎳合約

意味加入市場與LME「爭食」

報道引述消息人士透露，CME正在考慮推出硫酸鎳合約，最快可能在今年年底前推出。LME在今年3月一度暫停了鎳交易，並取消了高達數十億美元的交易。

LME 3月取消鎳市交易惹爭議

事件過後，LME的鎳交易量明顯下降，4月份的交易量為491萬噸，而2月份的數字為1000萬噸，並且有消息指出，有交易商對LME做法不滿醞釀退出。該名消息人士表示，目前難以評估CME將搶走多少LME的市場份額。

事實上，近年CME與LME競爭日益激烈，其中戰場主要圍繞銅金屬期貨期權市場；不過，隨著LME在今年3月爆出取消鎳市交易事件，惹來不少市場參與者有意離開後，CME明顯加緊爭奪市場，例如向交易員提供更多激勵刺激鋁期貨交易；以及上月高調宣佈進軍鋁期權合約，再與LME硬撼，目前CME向監管部門申請推出新產品合約，估計最快於本月底前正式推出。