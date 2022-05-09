內地券商齊唱好A股 中信籲入市部署：要逐步樂觀

稱投資者「戰略上不能再悲觀」

中信策略早前已發表報告呼籲散戶入市，指上證指數2900點水平為「黃金坑」，值得買入。雖然上證重上3000點後缺乏動力，但該行最新報告維持判斷，指內地疫情有所好轉但仍複雜嚴峻，穩增長政策和經濟復蘇仍需要等待，海外通脹壓力不減，美國加息引發股市急挫，人民幣貶值帶來壓力與挑戰。該行建議投資者保持耐心，宜「徐徐圖之」，建議逢低買入部署。在行業方面，參照2020年經驗，行業基本面的復蘇將圍繞疫情為主線展開。

中金策略：市場「已具備中線價值」

中金策略則指A股市場「已具備中線價值」，該行指目前境內外環境均仍有較多不確定性，惟市場估值已經明顯調整、情緒上已經進入「磨底」狀態，中線而言已經具備投資價值，只需要耐心等待積極的催化因素。該行建議，投資者可關注海外增長、通脹和政策等宏觀因素變化以及內地「穩預期」舉措及疫情防控進展，來判斷相關成長板塊是否開始進入「修復」軌道。

至於華西策略則指出，短期俄烏沖突仍存在不確定性，全球經濟滯脹風險正在加劇。儘管美國聯儲局上周淡化單次加息75個基點預期，但在通脹出現下行趨勢前，聯儲局連續加息預期仍會對全球資金風險偏好構成限制。該行表示依舊看好A股，認為當前市場估值水平已「回落至歷史低位」，值得入市部署，並指「穩增長」政策落地將可鞏固A股「政策底」，相信後市可繼續關注國內疫情走勢、增量政策工具的落地，靜待經濟基本面改善的信號。