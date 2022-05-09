陳茂波預告下調今年經濟預測 原估計增2%至3.5% 摩通大和「最熊」料收縮0.5%

「目前看來是無可避免需要下調」

陳茂波指出，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善的勢頭。期內私人消費開支跌逾5%；固定投資跌逾8%；整體貨物出口首季跌4.5%，足見形勢不容樂觀。本港零售銷售貨值在3月份跌13.8%，首季度總計跌7.6%。餐飲市道受壓更甚，3月份的食肆總收益僅39.3億元，是有紀錄以來最低的單月數字；首季總計為151億元，亦是近16年來最低（詳見A7版）。

大和：港嚴格入境限制 經濟添不明朗

翻查資料，受社會運動及疫情影響，本港2019及2020年連續兩年經濟收縮，至去年恢復增長。不過，港府早前公布首季GDP後，多家金融機構已率先調整對本港全年經濟的預測（見附表），其中除基本經濟因素外，大和特別提到，由於估計政策難於偏離其他內地城市，相信本港短期內取消嚴格出入境限制的機會不大，為本港經濟添不明朗性。不過，花旗對本港經濟下半年反彈則較樂觀，仍維持全年本港經濟增長2.2%預測。

美國加息縮表震散環球股市，陳茂波表示，美聯儲上周加息0.5厘，是22年來首次單次加息幅度達到半厘，即使聯儲局官員近期言論暫時淡化未來更大幅度加息的可能性，但卻已確立了今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多，對全球資金流帶來巨大影響。環球市場擔心地緣政局持續緊張、通脹升溫、經濟步入衰退的可能，以至匯率波動等等，都為資金流向及資產價格增添不確定性。上星期美股及港股都曾大幅波動。

陳茂波指本港以至環球市場在過去十多年都處於低息環境，低資金成本有利借貸及營商，也緩和了供樓人士利息負擔。不過，這次踏入加息周期亦意味情況將有所逆轉，特別是疫情下經濟還未完全恢復，須關注加息對市民或中小企造成的負擔；對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍困難，加息將加重中小企償還貸款壓力等。此外，陳茂波說對部份正供樓市民而言，加息難免會增添還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。

明報記者 方楚茵