科網股跌市重災區 累對冲基金損手

彭博報道，有客戶對所投資的對冲基金，因為未能夠透過沽空賺取收益，去抵消投資組合因為面對通脹、加息及俄烏戰事而跌價的損失而感到氣綏。個別基金表現比納斯達克100指數還要差。由Chase Coleman打理的老虎環球管理公司，也難逃劫數，旗下對冲及長倉基金今年輸掉160億美元，其旗艦基金單在4月份亦跌15%，令全年跌幅累計達44%，蠶食了2019年所賺的全部收益。

多元策略基金多有利可圖

除老虎環球基金之外，Melvin Global Management亦面對同一慘况，今年首4月旗下基金已面對23.3%損失。同由老虎環球創辦人朱利安‧羅伯遜一手訓練出來的徒弟，除了Chase Coleman外，Andreas Halvorsen旗下Viking Global Investors及Philippe Laffont打理的Coatue Management所營運的基金，亦在過去4個月分別面對9%及15%投資損失。

反而注重價值投資，並涉足能源、物料股投資，以及採用多元策略的對冲基金，則多數有利可圖。以Impala Asset Management的旗艦基金為例，由年初至今取得10%回報。Citadel亦自4月份取得7.5%回報，年初至今的回報率達12.5%。