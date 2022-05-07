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2022年5月7日星期六
陸振球 樓市解碼
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新地潭尾申建近萬伙 媲美第一城 集商住社福設施配套 包括2.8公頃濕地
話你知：新地拓元朗版圖 YOHO Hub均呎2萬
YOHO Hub C期939伙獲批預售
SEA TO SKY 10伙撻訂戶 200客爭
東鐵過海快通車 第一城3房33年賺廿倍
大鴻輝油麻地地盤申建48伙住宅
衰退陰霾籠罩 恒指隨外圍瀉近800點 內地堅持清零 新經濟內需內房領跌
港匯低見7.7498 料短期內金管局需出手
近50萬人認購零售綠債 4手或以下全中
Adidas首季大中華區收入挫28％
受禁追租影響業主 可申「失業貸款」
人行：首季房地產開發貸款按季增
港燈擬南丫島西南建風電場 最多19座風電機 佔總發電量4％
太古地產3商場 首季銷售跌
中汽協料上月汽車銷量按年減近半至117萬輛
印度法院傳解封資產 小米沒回應
彭博：內地政府機構擬換國產電腦
HMVOD視頻 取消JPEX提供軟件備忘錄
港交所首席營運總監 戴志堅月底退休
美職穩增 難阻加息步伐 股債續跌 美匯曾創20年新高
上海Tesla擬全面復產
波音總部遷近華盛頓 加強政府聯繫
洪灝轉戰Twitter 最新推文只講美股
女團COLLAR任匯豐One新代言人
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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