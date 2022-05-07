美職穩增 難阻加息步伐 股債續跌 美匯曾創20年新高

市場重新評估加息步伐的影響，美匯指數升穿104創20年高位，其後維持在103以上。美國股、債昨午夜前繼續下滑，美國10年期國債孳息率高見3.13厘，再創2018年底以來高位。美股三大指數午夜前續跌，但跌幅較周四大為收窄，道指午夜前跌逾150點。

歐央行鴿派轉軚 擬提早7月加息

道指周四瀉逾千點，以科技股為主的納指跌近5%，蘋果（美：AAPL）市值蒸發近1500億美元，而亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）市值也各蒸發近千億美元。道指及納指周四均創2020年以來最大單日跌幅。標普500指數周四跌3.56%，是今年第二大跌幅，抹去聯儲局周三會議後的漲勢。巴克萊的分析指出，雖然聯儲局表明一次過加息0.75厘的機會不大，但未來的加息路徑仍相當鷹派，除非下周公布的美國通脹數據轉弱，否則主要央行只能加大力度遏抑通脹，令經濟增長面臨放緩。歐洲央行部分鴿派委員已放風，準備接受提前於7月加息。

人力缺工資成本升 加劇通脹

由於美國人的支出仍然穩定，對旅行及消閒等服務的需求增加，上月的職位增長主要來自休旅行業。此外，製造、運輸及倉儲行業也是招聘主力。雖然面對通脹飈升及增長放緩的風險，商界維持增聘人手。不過上月工資增長略為放緩。美國工人4月平均時薪按月升0.3%，低於預期；按年升幅為5.5%，較3月升幅低0.1個百分點。職場評論網站Glassdoor指出，僱主對人力的強勁需求，令就業市場經歷兩年多的新冠疫情後仍保持韌力，並有望在今夏恢復至疫情前水平。不過上月的勞動參與率跌至62.2%，按月跌0.2個百分點，是逾一年來首次下降。上月的勞動人口收縮36.3萬，令勞動力繼續趨緊。

美國就業市場今春有多達1150萬個職位空缺，是2000年以來最多，但3月只有不到600萬失業者尋找工作，意味職位空缺較可應徵的工人多出逾500萬個。分析認為，上月勞動參與率下跌，人力供應減少，可能會增加工資上行壓力，而聯儲局一直警剔工資與通脹螺旋式增長。

聯合國糧農組織（FAO）最新的報告顯示，由於植物油需求減少，以及玉米價格轉弱，全球食品價格上月輕微回落。4月的糧農組織食品價格指數平均為158.5點，較3月的歷史高位，下降0.8%。不過上月的肉類價格指數創新高。

東京生活成本增速 30年最快

受能源價格上漲等影響，日本通脹增長加快。東京4月生活成本，以近30年來最快的速度上升。東京不含新鮮食品的消費者價格按年上漲1.9%，不考慮1997和2014年消費稅上調的影響，是1992年12月以來最大升幅，終於接近日本央行的2%通脹目標，但暫時不足影響日本央行的寬鬆政策。

（綜合報道）

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