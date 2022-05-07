受禁追租影響業主 可申「失業貸款」

按證：貸款上限10萬 11銀行參與

按證公司表示合資格申請的業主須為年滿18歲香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬禁止追租條例界定為指明處所的物業，其依賴有關租金收入維生，但受暫緩追討欠租安排影響，在今年1月1日至7月31日的保護期屆滿期間，至少一個月暫時失去至少兩成每月租金收入。業主可獲得的貸款額，相等於申請人可在受影響物業每月租金的3倍，上限為10萬元。還款期最長5年，可選擇首6個月無需還款。

百分百擔保個人特惠貸款計劃在去年4月推出，原為於疫情期間失業人士提供周轉資金而設，因應立法會通過禁止追租的法例在本月初生效，政府將受此影響的個人業主納入計劃。

有11家銀行將會參與計劃，包括中銀香港（2388）、東亞銀行（0023）、信銀國際、建行亞洲、集友銀行、大新銀行（2356）、恒生銀行（0011）、匯豐銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行，以及渣打銀行，申請期至今年10月31日為止。