港匯低見7.7498 料短期內金管局需出手

金管局昨晚在社交平台上載影片，簡介聯繫匯率制度，為短期內有可能要買入港元而先作公眾教育。

據聯匯制度，港元不會弱過7.85兌1美元，因此當港匯跌至7.85水平時，金管局會向銀行以7.85買入港元，賣出美元。銀行將手持的港元賣給金管局後，銀行體系總結餘會因此收縮，因此會增加港元拆息上升的壓力，令美元與港元的息差收窄，減低資金流出港元的誘因及規模。

1個月HIBOR連跌6日

港元拆息昨日個別發展，與樓按相關的1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）連跌6日至0.1772厘，是2月24日後最低，隔夜HIBOR升微升至0.04792厘；1星期HIBOR及2星期HIBOR微跌。中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.71點子至0.74893厘；6個月期HIBOR升2.51點子至1.32685厘；12個月期HIBOR升7.12點子至2.30512厘。

1個月美元LIBOR報0.84514厘，與同期HIBOR的息差為0.6679厘，連續4日擴闊，亦是2019年5月以來最大差距。