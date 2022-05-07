大鴻輝油麻地地盤申建48伙住宅

據城規會文件顯示，上述物業地盤面積3197方呎，現坐落於商業地，申請人擬綜合發展，計劃作分層住宅、商店及服務行業/食肆用途，興建1幢29層高商住物業，主水平基準以上99.45米，住宅樓層共24層，以一層兩伙設計，提供約48伙，平均面積595方呎，以1房單位為主，總樓面約2.89萬方呎，預計2027年12月落成。

另昨日城規會審理多宗土地改劃申請，其中心光盲人院暨學校，去年底向城規會申請將地皮改劃為「綜合發展區」或「住宅（丙類）7」用地，擬建5幢住宅大廈、提供83伙，城規會昨日審理有關申請，獲該會部分同意改劃地段。

資料顯示，心光計劃以1.9倍地積比率作發展，興建5幢不多於9層高住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅單位，以3房及4房戶為主，戶戶向西南享海景，總樓面約13.2萬方呎。

財團申強拍灣仔秀華坊舊樓

此外，土地審裁處再接獲強拍申請，地點位於灣仔秀華坊18號，毗鄰為嘉諾撒聖方濟各學校，物業在1963年落成，現為一幢6層高住宅大廈，申請人持有83.33%業權，冀能透過強拍統一業權作重建，物業市值約5751萬元。