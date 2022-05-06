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樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈

【明報專訊】近年活躍於併購的樂風集團，再有新收購項目。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團伙拍外資BentallGreenOak及施羅德資本，收購尖沙嘴漢口道31至37號（圖）大部分業權，擬重建甲級商廈。樂風集團投資管理總監梁鎮峰補充，該地盤面積約9650方呎，坐落於商業（甲類）地帶，總建樓面約11.58萬方呎，整個地盤總收購價逾15億元，每方呎樓面地價約約12,953元。他指項目已收購約97%業權，目前尚餘一伙未能達成共識的單位，已開展強拍程序的預備工作以統一業權。

另早前已傳出英基書院標售赤柱環角道30號豪宅地，昨委託第一太平戴維斯招標，截標日期為6月30日。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，項目地盤面積約4.23萬方呎，現為32幢洋房，總面積約3.06萬方呎。項目具重建價值，若按最高地積比0.75倍計，重建樓面約3.18萬方呎，預計每方呎樓面地價約5萬至6萬元，市值約18億元。

英基環角道30號豪宅地招標

此外，資料顯示，上環新街21號地舖，面積約800方呎，去年10月1530萬元購入，登記買家為九建（0034）「太子爺」柯沛鈞。原業主2013年7月1950萬元購入，帳面蝕420萬元或22%。另中環摩羅廟交加街31號地舖，面積約800方呎，上月中以1100萬元易手，登記買家為GREAT TALENT INTERNATIONAL INVESTMENT LTD，公司董事為富臨集團（1443）股東之一楊中宏。

相關字詞﹕英基 九建 環角道 第一太平戴維斯 施羅德資本 樂風集團

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