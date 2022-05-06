經濟

香港地產

華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全

【明報專訊】美國聯儲局宣布加息0.5厘，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，美國加息似乎勢在必行，主要由於當地通脹幅度屬歷年最大，他認為香港亦會跟隨，但未必會每次美國加息都跟隨，而且即使港加息，息口仍與以往雙位數字相距很遠，估計對樓價影響不大。他續稱，現時香港整體樓市按揭成數不高，加上有壓力測試，即使加息仍然安全。

中原按揭：樓市實質影響不大

另中原按揭董事總經理王美鳳分析，是次美息上升半厘後，1個月港元拆息將會逐步輕微上升至0.4厘，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7厘，市場普遍預期美國於下月再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2厘水平，較現時按息1.5厘，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（30年期），每月供款增加約250元，影響輕微，相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。

星之谷：美息2厘前 港H按封頂不會調整

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，雖然本港銀行同業拆息未來會逐漸上升，但受最優惠利率（P）變動影響，H按封頂息率也只是徘徊在2.5厘至2.75厘之間，沒有太大變化，而目前反映整體銀行結餘的M3仍處歴史高位，因此他認為美國息率未升到2厘前，本港H按及封頂利率都不會調整。

相關字詞﹕星之谷 中原按揭 美國加息 蔡宏興

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