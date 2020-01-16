瓏碧批預售 開放式戶213呎起

柏瓏I逾八成買家採建期付款

累沽710伙由信置（0083）牽頭的元朗錦上路站柏瓏I ，成交紀錄冊顯示，當中84％買家採建築期成交，佔比僅次於去年9月開售的桂洪紅磡曼翹，有97%買家採建期成交，為近期採建期付款較高的新盤。

事實上，發展商乘勝追擊，同系柏瓏II料短期上載樓書；項目由5座組成提供805伙，樓花期長約29個月，其中1房、2房戶共佔單位總數約75%。

新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，首度公開戶型分佈。新地代理總經理胡致遠稱，項目正待批預售，預計本月獲批後隨即登場。Silicon Hill分3期發展，提供1871伙，其中1期提供576伙，由翠景閣第1至6座組成（不設第4座），設12種戶型，包括開放式至3房間隔，主打2房戶，2房約佔一半。

Silicon Hill兩房戶佔一半

新盤市况熾熱，恒地（0012）旗下、於去年9月推出的筲箕灣道1號THE HOLBORN，加推3號價單共45伙。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN是次首推2房單位，上述45伙實用由221呎至452方呎，涵蓋開放式至2房間隔，以即供付款6％折扣計，折實價由538.24萬元至1389.41萬元、折實實呎24,355至30,908元。恒地已上載銷售安排，下周一先發售20伙，折實538.24萬元入場。

HOLBORN加推45伙

另外，同系大角嘴利奧坊‧壹隅，昨次輪開售18伙，即日錄得5宗成交，套現近3800萬元。