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美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房

【明報專訊】美國聯儲局宣布加息後，嘉里（0683）旗下已屆現樓何文田喇沙利道瀚名，昨首度以價單方式推出30伙1房戶，折實約738萬元入場，折實平均實呎2.33萬元，比鄰近同已屆現樓、於2020年9月開價的萊蒙（3688）及俊和發展的128 WATERLOO，首批50伙折實均呎27,676元有約一成半折讓，亦料為何文田區近3年呎價最低新盤。

明報記者 陳寶恩

瀚名提供73伙，今次30伙折實均呎23,300元，料為近3年來、首批折實平均呎價最低的何文田新盤。翻查資料，新世界（0017）窩打老道瑧樺2019年4月推出首批88伙，折實均呎24,308元。瀚名附近的喇沙利道近期多個新盤推出，如原由福晟（0627）持有，及後轉手的晟林，亦已屆現樓，早於2019年7月首推30伙，折實均呎31,271元，不過項目去年底劈價，個別1房實呎減至26,936元，而瀚名1房均呎則較晟林更低約13%。

322呎1房折實738萬入場

瀚名昨開放位於12樓的6個1房示範單位予傳媒參觀，其中4伙附有家俬。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，瀚名首批30伙全屬1房戶，實用面積319至409方呎，價單定價820.5萬至1037萬元、實呎23,323元至28,401元；90天成交期付款提供最高約10%折扣，折實價738.4萬至933.2萬元，折實實呎20,989元至25,559元。上述30伙售價最低為3樓E室，實用面積322方呎，折實價738.39萬元、折實實呎22,931元。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，瀚名自去年3月開放3房現樓示範單位以來累售11伙，包括1伙頂層特色戶，成交價達8300萬元、實呎41,709元，兩者均創項目新高。盧補充，首批屬「驚喜價」，強調下批有加價空間，最快下周開售，即日起開放示範單位，料短期收票。

晟林近4000呎複式下周二招標

與此同時，晟林昨以招標形式售出9伙分層戶，實用面積306至419方呎，1房至2房間隔，成交價約736萬至1000萬元，實呎22,600元至24,155元，而項目接管人亦委託第一太平戴維斯推出1伙頂層複式戶，下周二起招標。單位為18樓至19樓頂層全層複式A室，實用面積3949方呎，連910方呎天台及134方呎平台，買家可另配購1至3個住宅車位。該大宅設5個浴室及1個廚房，其餘不設間隔，料由買家自行裝修間房，單位本月10日至7月8日招標。晟林亦同步上載銷售安排，周日（8日）開售3伙1房及2伙2房，實用面積297至414方呎，其中11樓E室及12樓E室，實用面積297方呎1房戶，去年底劈價約一成，減至「一口價」800萬元，實呎26,936元。

相關字詞﹕福晟 萊蒙 嘉里 晟林 瀚名

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