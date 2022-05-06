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經濟
2022年5月6日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走
不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿
陳茂波：注意加息對市民供樓影響
法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊
恒大兩境內債 獲債權人延付息半年
港寬社交限制 PMI返擴張區
本港3月零售銷售挫14% 遜預期 零售協會：消費券起作用 4月料暫「止血」
百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元
上月MPF下滑4.7% 相當單月虧損539億
北水復市走資 恒指倒跌收市
經濟前景未明 恒生：審慎態度決定派息
長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色
調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價
美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中
貝殼找房來港雙重主要上市 下周三掛牌
內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低
經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹
英倫銀行第四次加息 警告通脹急升經濟停滯
CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO
張兆聰：主要股東增持 海天強勢可吼
方保僑：電子支付市場洗牌
植耀輝：煤價高企 神華趁調整吸
技術取勝：國泰航空不宜失守7.9元
RSI短線市寬未超買 後市有上升空間
匯豐推綠色按揭 有錢收有獎抽
劉思明：首季業績強勁 長飛光纖向上突破
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
譚新強：國際貿易損害世界和平？
湯文亮：政府應打鐵趁熱 重推流標限呎地
需求大 倫敦樓價升幅料追落後
美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房
瓏碧批預售 開放式戶213呎起
華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全
心光盲人院申建83伙 規劃署不反對
樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈
康山「籮底貨」未補價實呎7601元沽
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
【明報專訊】就我經歷過的所有牛熊市以來，發現有一個規律：
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