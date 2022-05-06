經濟
國際金融

英倫銀行第四次加息 警告通脹急升經濟停滯

【明報專訊】聯儲局宣布加息半厘後，英倫銀行亦一如預期連續4次宣布加息，將基準利率由0.75厘上調至1厘，是2009年2月以來最高，以遏抑通脹。在基準利率上調至13年高位之際，英倫銀行對前景發出悲觀的預測，警告英國可能面臨雙位數的通脹升幅、長時期的經濟停滯，甚至經濟衰退。

英鎊急挫2% 見兩年低位

央行言論令英鎊兌美元昨晚急挫2%，低見1.2362的近兩年低位。

俄烏危機加劇了能源及食品價格的升勢，英國3月的消費者物價指數（CPI）按年升7%，創30年高位。英倫銀行警告，由於英國能源價格的上限，稍後將再提高約40%，物價上漲速度將進一步加劇，預期10月通脹率將突破10%。家庭的實際可支配收入今年可能下降1.75%，可能是1964年以來第二大跌幅。

雖然英倫銀行維持今年經濟增長3.75%的預測，但料今年末季經濟產出下滑近1%，預期明年GDP萎縮0.25%。該央行預期，2024年經濟增長將繼續停滯，增長率僅0.25%。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，這將為英國人帶來困難，尤其是低收入人口，反映在遏抑通脹與避免衰退之間的難度。

英倫銀行貨幣政策委員會多數委員判斷未來數月進一步收緊貨幣政策可能是適當的。另由於基準利率已提高至1厘，並與此前的指引一致，英倫銀行須考慮開始出售英國國債，詳情將於8月公布。至於公司債則將於9月起銷售。歐洲央行執委會成員帕內塔（Fabio Panetta）亦警告，歐洲經濟實際上停滯不前，並面臨物價進一步上漲的威脅。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕衰退 通脹 英鎊 加息 英倫銀行

上 / 下一篇新聞

中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走
中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走
不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿
不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿
陳茂波：注意加息對市民供樓影響
陳茂波：注意加息對市民供樓影響
法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊
法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊
恒大兩境內債 獲債權人延付息半年
恒大兩境內債 獲債權人延付息半年
港寬社交限制 PMI返擴張區
港寬社交限制 PMI返擴張區
本港3月零售銷售挫14% 遜預期 零售協會：消費券起作用 4月料暫「止血」
本港3月零售銷售挫14% 遜預期 零售協會：消費券起作用 4月料暫「止血」
百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元
百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元
上月MPF下滑4.7% 相當單月虧損539億
上月MPF下滑4.7% 相當單月虧損539億
北水復市走資 恒指倒跌收市
北水復市走資 恒指倒跌收市
經濟前景未明 恒生：審慎態度決定派息
經濟前景未明 恒生：審慎態度決定派息
長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色
長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色
調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價
調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價
美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中
美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中
貝殼找房來港雙重主要上市 下周三掛牌
貝殼找房來港雙重主要上市 下周三掛牌
內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低
內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低
經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹
經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹
CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO
CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO
張兆聰：主要股東增持 海天強勢可吼
張兆聰：主要股東增持 海天強勢可吼
方保僑：電子支付市場洗牌
方保僑：電子支付市場洗牌
植耀輝：煤價高企 神華趁調整吸
植耀輝：煤價高企 神華趁調整吸
技術取勝：國泰航空不宜失守7.9元
技術取勝：國泰航空不宜失守7.9元
RSI短線市寬未超買 後市有上升空間
RSI短線市寬未超買 後市有上升空間
匯豐推綠色按揭 有錢收有獎抽
匯豐推綠色按揭 有錢收有獎抽
劉思明：首季業績強勁 長飛光纖向上突破
劉思明：首季業績強勁 長飛光纖向上突破
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
譚新強：國際貿易損害世界和平？
譚新強：國際貿易損害世界和平？
湯文亮：政府應打鐵趁熱 重推流標限呎地
湯文亮：政府應打鐵趁熱 重推流標限呎地
需求大 倫敦樓價升幅料追落後
需求大 倫敦樓價升幅料追落後
美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房
美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房
瓏碧批預售 開放式戶213呎起
瓏碧批預售 開放式戶213呎起
華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全
華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全
心光盲人院申建83伙 規劃署不反對
心光盲人院申建83伙 規劃署不反對
樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈
樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈
康山「籮底貨」未補價實呎7601元沽
康山「籮底貨」未補價實呎7601元沽