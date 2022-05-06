經濟

美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中

【明報專訊】中美審計風波猶如「過山車」，每當中方傳出有緩解消息，美方卻繼續「用行動表態」。美國證交會（SEC）昨日再根據《外國公司問責法》（HFCAA）大舉將88家中概股列入「預定除牌名單」，是兩個月以來第六批，令名單中的上市公司增至逾120家，是自開啟名單後最大規模一次。外交部發言人趙立堅重申，中美雙方仍在磋商解決辦法，強調不一定會被除牌。

明報記者 葉翠

是次被納入名單的中概股規模龐大，當中不乏京東（9618）、嗶哩嗶哩（B站）（9626）、網易（9999）、拼多多（美：PDD）等已在港上市公司，以目前累計逾120家中概股遭點名計，已佔全部在美上市中概股接近一半。京東、網易等上市公司都發公告，指將盡力符合法規要求，保留兩地上市地位，並重申兩地股份可在港美兩地轉換。

京東網易：力保兩地上市地位

被點名的中概股中，華能國電（0902）昨收市挫6%，東航（0670）及南航（1055）亦分別收跌3.7%及4%，網易亦錄得1.7%跌幅；不過部分重磅科技股未受影響，京東、B站分別收升1.5%及0.8%。SEC表示，88家中概股提交申辯證據的限期為本月25日，以證明自己不具備被除牌的條件。連同早前17家第五批中概股，現時處於臨時名單數目升至105隻，計及被轉入確定名單，總共牽涉128家中概股。

趙立堅在例行記者會上表示，中國證券監管部門已就此與美國監管部門溝通，指中企被列入有關名單，是美國監管部門執行當地法律的有關步驟，強調並不代表相關企業必然除牌，這些企業是否除牌或繼續在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。他指出，中方堅持透過平等合作，解決中概股審計監管問題，這符合兩國資本市場和全球投資者利益。

此外，對於預摘牌名單公司數目有所增加，內媒財聯社引述中金專業人士表示，主要與近期上市公司披露業績時間點較為集中有關，坦言在雙方達成協議之前，大部分中概股都會進入該名單。

相關字詞﹕趙立堅 網易 嗶哩嗶哩 京東 中概股 外國公司問責法 美國證交會

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