調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價

55%企業依賴銀行轉帳進行跨境支付

調查顯示，55%的企業仍然依賴銀行轉帳等舊有方式進行跨境支付，他們表示選擇使用傳統銀行的主要原因是熟悉程度和信任，當中較多中小企堅持使用傳統銀行。這個現象背後的原因不難理解，因為小型企業資源匱乏，難有時間或人手比較供應商的服務，因此通常會慣性使用同一家傳統銀行以處理本地及國際匯款交易。

Wise亞太區業務拓展主管李東濠表示，傳統銀行以SWIFT模式匯款，途中經過多家中間行，而該行則在付款地區尋找合作伙伴，匯款時經合作伙伴在當地以本地轉帳方式轉予收款方，因此可以更低收費匯款。他們在港每宗匯款收取0.6%手續費，並以中間價兌換外幣，而以世界銀行數據，全球平均匯款手續費加上外匯買賣差價為6%。

雖然匯款服務上與銀行競爭，不過李東濠表示，傳統銀行和虛擬銀行皆為其客戶目標，對於前者可爭取其使用SWIFT模式以外的匯款服務，對虛銀則提供解決方案協助他們快速地推出匯款服務。