百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元

百威亞太股價昨日一度升逾一成，高見21.9元，全日升6.8%，收報21元，為表現最佳藍籌股。

股價全日升6.8% 藍籌表現最佳

季內，集團正常化EBITDA增加7.6%至5.7億美元，毛利跌3%至8.33億美元，毛利率按年跌1.8個百分點至51%。

百威亞太表示，銷量出現下跌主要因3月以來實行疫情管控措施對中國的商業環境產生重大影響，但由於加價，每百升收入仍微增3.2%，高端及超高端品牌佔產品組合中的銷量權重有所增加。印度及中國在內的亞太地區西部銷量下跌3.8%，持續的高端化支持每百升收入增加3.7%，令該區總收入僅下跌0.2%，正常化EBITDA增3.0%。

至於韓國方面，雖然當區新增確診數仍高企，但政府發布「與COVID共存」政策，管控措施逐步放寬，同時公司在餐飲渠道及零售渠道的市場份額有所擴大，運營條件得到進一步改善。包括韓國在內的亞太地區東部收入增加10.3%，銷量增長6.7%，每百升收入增加3.3%，正常化EBITDA增45.6%。

高盛：業績勝預期 主要受韓國推動

大行高盛表示，百威亞太首季業績勝預期，主要受韓國所推動，該行將關注百威在中國即將到來的旺季銷量預期，及疫情對高端化和利潤率趨勢的影響；其次則是韓國地區業務復蘇前景和市場份額增長，以及成本通脹壓力。