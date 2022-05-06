本港3月零售銷售挫14% 遜預期 零售協會：消費券起作用 4月料暫「止血」

明報記者 周綺琪

值得留意，未知是否在社交距離措施影響下，市民更多採用網購渠道，令網購在零售銷售佔比持續上揚，3月份臨時估計金額為28億元，比例升至11.7%，創有紀錄以來新高（見圖）。政府發言人表示，本地爆發第五波疫情，加上社交距離措施持續實施下，市面人流受限，連帶消費氣氛遭重挫，並拖累3月份零售業總銷貨價值按年再度急跌。然而，隨着社交距離措施逐步放寬，以及消費券發放，相信可為零售業帶來支持。

網購比例升至11.7%創新高

政府統計處數據顯示，本港今年3月份。按零售商主要類別劃分，3月份鞋類、有關製品及其他衣物配件類別銷貨價值按年急挫55.4%，屬跌幅最大類別；其次則為眼鏡店，按年下跌42.8%。至於服裝，以及珠寶首飾、鐘表及名貴禮物等類別，分別按月下跌39.4%和36.8%。

不過，業界估計4月份有望暫時「止血」。謝邱安儀表示，有受訪的協會會員稱，疫情緩和、購買力積壓等因素推動下，發放消費券後首4日、即4月7至10日，平均每日生意額均按周上升。不過，她指情况類似此前政府發放消費券購買力短暫上升，至本輪發放消費券後第二個星期，有逾八成受訪會員指生意額已按周回落最多40%；另有約八成受訪會員稱，第三個星期生意額較第一個星期下跌最多六成。

謝邱安儀料5月銷售再轉弱

她相信4月份大部分零售類別銷售均可錄增長，但普遍會員預期5月份零售表現將比4月份疲弱。她說普遍商戶均展望今年4月至10月份、即兩輪消費券發放期間生意額可較去年同期錄單位至低雙位數增幅。她又稱有約七成會員認為本期消費券較去年更有推動力，主要由於第五波疫情累積一定購買力，加上消費券面額增加所致。