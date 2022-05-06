經濟

本港3月零售銷售挫14% 遜預期 零售協會：消費券起作用 4月料暫「止血」

【明報專訊】第五波疫情拖累零售銷售再度急挫，政府統計處昨日公布，本港3月份零售業銷貨額臨時估計金額約238億元，按年大跌13.8%，連跌兩個月，較市場預期下跌12.6%為差，而且銷售重回疫情爆發初期水平。不過，香港零售管理協會（下稱零售協會）主席謝邱安儀表示，在消費券發放推動下，旗下會員普遍預期4月份零售銷售可重新錄得增長，惟擔心5月份或重現疲態。

明報記者 周綺琪

值得留意，未知是否在社交距離措施影響下，市民更多採用網購渠道，令網購在零售銷售佔比持續上揚，3月份臨時估計金額為28億元，比例升至11.7%，創有紀錄以來新高（見圖）。政府發言人表示，本地爆發第五波疫情，加上社交距離措施持續實施下，市面人流受限，連帶消費氣氛遭重挫，並拖累3月份零售業總銷貨價值按年再度急跌。然而，隨着社交距離措施逐步放寬，以及消費券發放，相信可為零售業帶來支持。

網購比例升至11.7%創新高

政府統計處數據顯示，本港今年3月份。按零售商主要類別劃分，3月份鞋類、有關製品及其他衣物配件類別銷貨價值按年急挫55.4%，屬跌幅最大類別；其次則為眼鏡店，按年下跌42.8%。至於服裝，以及珠寶首飾、鐘表及名貴禮物等類別，分別按月下跌39.4%和36.8%。

不過，業界估計4月份有望暫時「止血」。謝邱安儀表示，有受訪的協會會員稱，疫情緩和、購買力積壓等因素推動下，發放消費券後首4日、即4月7至10日，平均每日生意額均按周上升。不過，她指情况類似此前政府發放消費券購買力短暫上升，至本輪發放消費券後第二個星期，有逾八成受訪會員指生意額已按周回落最多40%；另有約八成受訪會員稱，第三個星期生意額較第一個星期下跌最多六成。

謝邱安儀料5月銷售再轉弱

她相信4月份大部分零售類別銷售均可錄增長，但普遍會員預期5月份零售表現將比4月份疲弱。她說普遍商戶均展望今年4月至10月份、即兩輪消費券發放期間生意額可較去年同期錄單位至低雙位數增幅。她又稱有約七成會員認為本期消費券較去年更有推動力，主要由於第五波疫情累積一定購買力，加上消費券面額增加所致。

相關字詞﹕新冠疫情 消費券 香港零售管理協會 零售業銷貨額 政府統計處

上 / 下一篇新聞

中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走
中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走
不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿
不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿
陳茂波：注意加息對市民供樓影響
陳茂波：注意加息對市民供樓影響
法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊
法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊
恒大兩境內債 獲債權人延付息半年
恒大兩境內債 獲債權人延付息半年
港寬社交限制 PMI返擴張區
港寬社交限制 PMI返擴張區
百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元
百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元
上月MPF下滑4.7% 相當單月虧損539億
上月MPF下滑4.7% 相當單月虧損539億
北水復市走資 恒指倒跌收市
北水復市走資 恒指倒跌收市
經濟前景未明 恒生：審慎態度決定派息
經濟前景未明 恒生：審慎態度決定派息
長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色
長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色
調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價
調查：去年港企匯款費18億 65%為匯率差價
美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中
美除牌名單添88中概股 京東拼多多等上榜 外交部堅稱磋商中
貝殼找房來港雙重主要上市 下周三掛牌
貝殼找房來港雙重主要上市 下周三掛牌
內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低
內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低
經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹
經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹
英倫銀行第四次加息 警告通脹急升經濟停滯
英倫銀行第四次加息 警告通脹急升經濟停滯
CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO
CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO
張兆聰：主要股東增持 海天強勢可吼
張兆聰：主要股東增持 海天強勢可吼
方保僑：電子支付市場洗牌
方保僑：電子支付市場洗牌
植耀輝：煤價高企 神華趁調整吸
植耀輝：煤價高企 神華趁調整吸
技術取勝：國泰航空不宜失守7.9元
技術取勝：國泰航空不宜失守7.9元
RSI短線市寬未超買 後市有上升空間
RSI短線市寬未超買 後市有上升空間
匯豐推綠色按揭 有錢收有獎抽
匯豐推綠色按揭 有錢收有獎抽
劉思明：首季業績強勁 長飛光纖向上突破
劉思明：首季業績強勁 長飛光纖向上突破
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
周顯：按牛熊市規律 美股已玩完
譚新強：國際貿易損害世界和平？
譚新強：國際貿易損害世界和平？
湯文亮：政府應打鐵趁熱 重推流標限呎地
湯文亮：政府應打鐵趁熱 重推流標限呎地
需求大 倫敦樓價升幅料追落後
需求大 倫敦樓價升幅料追落後
美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房
美加息後 瀚名折實均呎不足2.4萬推 低同區新盤一成半 首度價單發售30伙1房
瓏碧批預售 開放式戶213呎起
瓏碧批預售 開放式戶213呎起
華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全
華懋蔡宏興：港按揭成數低 倘加息仍安全
心光盲人院申建83伙 規劃署不反對
心光盲人院申建83伙 規劃署不反對
樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈
樂風伙外資15億收購漢口道業權擬建甲廈
康山「籮底貨」未補價實呎7601元沽
康山「籮底貨」未補價實呎7601元沽