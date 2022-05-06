不考慮一次加0.75厘 鮑威爾言論偏鴿

年底利率預期降到2.25至2.75厘

以利率期貨計算，市場預期6月加息0.75厘的機率已降至零，甚至到年底的利率預期也由議息前的2.75厘至3厘，降至2.25厘至2.75厘（見表）。

聯儲局同時公布自6月起開始收縮資產負債表，最初每月減少475億美元債券，至9月起每月縮減950億美元，起始金額較市場原預期約600億美元有所減少。劉健恆指出，要將目前9萬億元的資產負債表削至2020年疫情前的4萬億元需要4年時間以上，相信在最初一至兩年內市場未必感到流動性抽緊。

耶倫：技巧地加息可保經濟增長

市場擔心聯儲局加息過快會令經濟放緩，聯儲局在5月議息聲明維持就業強勁的看法，不過對經濟活動描述則有所改變，3月仍稱維持強勁，今次則稱「整體經濟活動略有下降」。美國財政部同日公布減少拍賣債券的規模，財長耶倫則指，只要聯儲局有技巧地加息，經濟可以保持穩固增長。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在接受外電訪問時則表示，在通脹衝擊世界經濟之際，聯儲局本應更早加息。當被問及他是否擔心聯儲局的行動會觸發衰退時，戴蒙回答說「當然」，他認為聯儲局能引領經濟軟着陸的機率只有三分之一，有三分之一的機率陷入6到9個月的「溫和衰退」，而且也可能更為艱難。

信安則預期，美國經濟依然相對強勁，聯儲局至今年底或會加息至2.75厘，縮表在今年將削減5000億美元資產，相等於再加息一次。該行指若然地緣政治緊張局勢在一段時間後紓緩，油價從高位回落至年底約80至90美元水平，供應鏈問題可在下半年逐步解決，聯儲局或可於明年放慢加息步伐。從美國經濟目前相對穩健的趨勢來看，2023年中之前出現衰退的機會相對較低。