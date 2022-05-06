中小行料年內加P 大行分歧 港匯料短期觸弱方 3380億總結餘可快速流走

明報記者 歐陽偉昉

昨日銀行均按兵不動，匯豐、中銀香港（2388）、渣打及恒生（0011）均維持最優惠利率不變。與按揭相關的1個月港元拆息昨回落至0.1871厘，見3周新低，不過與銀行資金成本關係較大的3個月拆息略升至0.7419厘，與同期美息的差距擴闊至0.67厘，續見3年高位。金管局總裁余偉文表示，市場預期今輪加息較上一次快，港美息差擴闊令資金流出港元也會較快，港元拆息或可能較預期快速上升。

渣打料美7月後暫停加 港不迫切加息

港匯昨日下跌至7.8493，與7.85相當接近。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，今個月港匯已經會觸發弱方兌換保證，毋須等待6月美國再加息。一旦觸及弱方，代表資金流出本港，屆時息口會因此而抽升。

但渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，港元拆息和最優惠利率息差要收窄到3厘至4厘，銀行才需要加最優惠利率，而現在息差仍有4厘至5厘，即使至7月底預期再加息0.75厘，也有保持不變的空間。該行預期7月後聯儲局需暫停加息，屆時本港銀行更沒有迫切加息的需要。目前本港銀行體系總結餘為3380億元（圖1），他指資金較為充裕，港美息差現時也較上次100點子低（1厘等於100點子），均有助減弱港元沽壓。

中銀香港發展規劃部國際經濟與金融處主管戴道華認為，聯儲局緩解了市場對於過快加息的擔憂，目前銀行體系流動性充裕，短期內銀行調高最優惠利率的誘因有限。

大行認為港銀未有加P需要，中小型看法則較進取。上商研究部主管林俊泓認為，銀行體系總結餘可以在約1個月內，以千億元速度流走。上商預期，美息至年底將升至2.5厘，認為本港銀行在年底加P的機會大。

回顧上次加息周期，美國歷經3年合共加了2厘後，匯豐銀行宣布加P（圖2）。而市場目前預期，聯儲局今次一年內便會加息2.25至2.5厘。

星展：港美息差續擴 年底加P

李若凡相信，年底港銀上調最優惠利率的機會高，星展預期至年底美息加至2.75厘，目前尚有1.75厘的上升空間，港美息差將持續擴闊，當帶動1個月港元拆息升至1.5厘，H按利率接近鎖息上限收窄銀行按揭息差，銀行會加P，她預期在今年底會發生。