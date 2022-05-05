星凱‧堤岸本月開齋 1房實呎2.35萬沽

中洲置業旗下鄰近火炭站的星凱‧堤岸，新錄5月份首宗一手成交，據成交紀錄冊顯示，項目第2座15樓H室，實用259方呎、1房戶，昨以608.4萬元售出、實呎23,490元。新買家選用建築期付款；項目關鍵日期為2023年3月底，現距入伙期不足一年。

雲端6190萬沽3房戶 實呎3.8萬

另外，新盤豪宅亦見受惠通車消息，部署於短期內推出大埔白石角Silicon Hill的新地（0016），同系已屆現樓的沙田九肚麗坪路雲端，亦錄得本月首宗一手成交，昨日以招標形式、以6190萬元售出 Apex第3座6樓A室，屬實用1650方呎、3房間隔，連668方呎私人天台，實呎37,515元。買家選用120日成交期付款，可獲贈部分家具。

PARK YOHO 3房1671萬沽 實呎1.8萬

元朗錦上路站柏瓏I 近日熱銷，亦帶動區內現樓新盤貨尾錄交投。新地同系元朗錦田現樓PARK YOHO Napoli，昨日以招標形式售出20座10樓B室，實用932方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價1671.1萬元，實呎17,930元。買家選用360日成交期付款。

另外，新盤市場買賣氣氛雖然持續升溫，但仍有個別買家選擇撻訂離場，新一宗來自會德豐地產旗下近日熱賣的啟德MONACO MARINE，項目上月作兩輪銷售，至今已售出約267伙單位，套現逾34億元。

據成交紀錄冊顯示，MONACO MARINE 第1B座18樓B室，實用574方呎、3房間隔，於4月24日首輪銷售時以1608萬元售出，實呎28,014元。當時買家選用建築期付款，惟交易最新顯示簽訂臨約後並無進展，料買家最終撻訂離場，損失5%訂金、即約80.4萬元。