經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：內地疫情快退 勢報復式增產

【明報專訊】根據往績，一個城市不管是採取「清零」政策，抑或是「與病毒共存」，疫情都是大約3個月左右，便會收斂起來。所以可以相信，上海的疫情已然受控。

上 / 下一篇新聞