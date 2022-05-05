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劉思明：港股觀望氣氛濃 化肥股受捧勿急追

【明報專訊】港股觀望氣氛濃厚，內地A股長假後今天復市，加上美國聯儲局議息結果都可能引起市場動盪。化肥股昨天在市况淡靜下受捧，但要慎防升勢曇花一現，勿急於追入。

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