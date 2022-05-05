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經濟
2022年5月5日星期四
技術取勝
投資策略
摩通淡馬錫轉軚 看好中國股市 早前一致唱淡 今稱科技監管變清晰
大市未受帶動 恒指挫232點
看淡內地經濟 交銀國際洪灝周初已離職
港全年經濟預測 大和摩通降至收縮0.5%
美證交會查去年IPO 滴滴盤前跌逾4％
Prenetics首季收入9200萬美元 創新高
京東派特別息0.63美元
不滿RoTE不達標 匯控股東提分拆 傳平保月中晤管理層討論
信置物業冀電動車充電器今年增六成
金沙威尼斯人淨資產不足18億 6賭企最差
Omicron爆發 保泰月增1000自願醫保客
招商永隆港元定存息最高2.3厘
滴滴股價暴瀉拖累 Uber上季蝕463億
深交所發文件 8招撐內房
Airbnb首季預訂量創新高 料夏季旺季預訂夜數較疫前增30%
美上月「小非農」增25萬 遜預期
馬斯克私有化Twitter後 擬最快3年內再IPO
Apple Car傳聘福特前高層
張兆聰：零售市道復常 房託料走出雙底
技術取勝：渣打向上阻力重重
劉思明：港股觀望氣氛濃 化肥股受捧勿急追
周顯：內地疫情快退 勢報復式增產
湯文亮：新加坡由兵家必爭變不爭
柏瓏I不足一周兩輪沽710伙 套現逾66億 近4年銷售速度最快新盤
星凱‧堤岸本月開齋 1房實呎2.35萬沽
物業註冊量連跌4個月後急彈至近5000宗
加基金購沙田工業中心一籃子物業
D-mop老闆778萬沽壹嘉開放式戶
凌嘉勤料北部都會區促進深港合作
北部都會區城鄉結合 發展保育並存
技術取勝：渣打向上阻力重重
【明報專訊】中海石油化學短線料橫行（圖）
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