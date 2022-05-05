Apple Car傳聘福特前高層

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果公司（美：AAPL）的Apple Car電動車項目對外挖角，聘請了效力福特（美：F）31年老臣子、福特前汽車安全工程全球總監Desi Ujkashevic，協助蘋果電動車項目的安全工作及工程技術。Ujkashevic自1991年起在福特任職，曾協助監督多個福特車型的車廂內部、汽車外部、底盤及電氣部件的工程設計，反映蘋果在Apple Car項目的多名高層離職後，再次加快電動車研發。
處理監管問題經驗豐富
福特證實，Ujkashevic已從福特退休。根據她在領英（LinkedIn）登記的資料，她曾協助福特Escape、Explorer、Fiesta、Focus、Lincoln MKC和Aviator等車型的開發。她亦協助福特開發新電動車，而且她對處理監管問題擁有豐富經驗，這將會是蘋果把Apple Car推出市面的關鍵。
消息稱，Apple Car項目前負責人菲爾德（Doug Field）去年跳槽福特後，蘋果電動車管理團隊幾乎全部換班。在菲爾德離職後，蘋果任命Apple Watch軟件負責人林奇（Kevin Lynch）接掌電動車項目，但他從未領導過電動車開發。