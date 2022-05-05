美上月「小非農」增25萬 遜預期

職位增長主要來自休旅行業，增幅達7.7萬個。「小非農」被視為周五公布的非農數據前瞻，預期4月非農職位增40萬個。

美同店銷售急升 星巴克整體銷售增15%

受中國疫情防控等影響，星巴克（美：SBUX）截至4月3日的第二財季，中國同店銷售跌23%，美國同店銷售急升12%，助星巴克整體銷售按年增14.5%至76.4億美元，其股價早段升6%。不過由於疫情防控、通脹及投資等因素，星巴克擱置本財年前景預測。

肯德基（KFC）及必勝客（Pizza Hut）母企百勝（美：YUM）公布，受中國疫情防控措施等影響，肯德基上季同店銷售額僅增3%，若剔除中國市場數據，同店銷售額增10%。至於必勝客的同店銷售額上季持平，不過美國同店銷售額挫6%。剔除特許經營收益、俄羅斯業務利潤等項目，百勝上季每股盈利1.05美元，低於預期。

（綜合報道）

[國際金融]